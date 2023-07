La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha denunciado este lunes ante los medios de comunicación la situación "de bloqueo" en la Junta de Portavoces de las negociaciones que deben de constituir el funcionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza para los próximos cuatro años. Tomás ha declarado “es el Partido Popular el que no mueve posición en las 3 semanas que llevamos desde el pleno de investidura, provocando un bloqueo a la actividad municipal y la labor de oposición del resto de grupos”. Una actitud que dista mucho del consenso y diálogo anunciado por Natalia Chueca en el pleno de investidura pero que "desaparece" en la primera ocasión de demostrarlo.

Mientras no se alcance un acuerdo, no se celebran comisiones de control y seguimiento de la acción de Gobierno y los grupos de la oposición no están formalmente constituidos. “Mientras nosotros no tenemos capacidad de hacer oposición, ellos se han dotado de una estructura de 8 coordinadores de área, 3 directores generales, además de 13 asesores de libre designación que deberían haber sido negociados con el resto de grupos. Y sobre todo, toman decisiones desde un gobierno tan relevantes como acudir al contencioso contra el Gobierno de Aragón por 20 millones de euros de competencias impropias, mientras nosotros no podemos ni tan siquiera preguntar por ello en una comisión”, continuó Tomás.

Son ya más de 3 semanas las transcurridas desde la investidura de Natalia Chueca como alcaldesa, donde las dos primeras no hubo ni tan siquiera convocatoria de Juntas de Portavoces por parte de la alcaldesa. "Contrasta con lo ocurrido el resto de corporaciones donde para estas fechas no sólo se había alcanzado un acuerdo, se había celebrado el pleno de constitución (4 de Julio la corporación anterior) y estaban convocadas las comisiones de control y seguimiento del gobierno para que los grupos de la oposición pudieran hacer su labor con plenas garantías", lamentan desde ZeC.

Ante esta situación Elena Tomás manifestó “el Partido Popular se siente cómodo en esta situación, pues bloqueando la negociación se evita tener una oposición, esto es de mayor gravedad ante una cuestión que garantiza el funcionamiento del ayuntamiento y donde siempre se había alcanzado una acuerdo por unanimidad.” Por último concluyó Tomás “de mantenerse este bloqueo no solo será la vez que más tarde se ponga en funcionamiento el ayuntamiento, también la primera en su historia que lo harán sin la unanimidad necesaria”.