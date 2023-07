El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, ha negado que existan "desavenencias" con el secretario general del PSOE y jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. Asimismo, ha subrayado que es un "militante absolutamente disciplinado".

Así lo ha expresado Lambán este jueves en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la Cámara de Comercio de Zaragoza para comprobar el estado de las instalaciones después del incendio originado en las mismas por la caída de varios rayos, durante una tormenta, el pasado mes de junio.

Tras la celebración de un mitin este lunes en Huesca, con la intervención de Pedro Sánchez, así como las cabezas de lista al Congreso por Zaragoza y Huesca, Pilar Alegría y Begoña Nasarre, respectivamente, aunque no de Lambán, quien también es secretario general de los socialistas aragoneses, éste ha argumentado: "He hablado donde se me ha dicho que hablara, y donde se me ha dicho que no hablara, no he hablado".

Con lo cual, ha continuado explicando, "soy un militante absolutamente disciplinado y lo seguiré siendo siempre", de hecho, ha manifestado que está "a disposición del partido y de la dirección federal". Acerca de su actitud en el mitin del PSOE en Huesca, ha declarado: "No estaba molesto, en absoluto, estaba serio porque creo que una campaña electoral es una cosa muy seria".

Nuevo gobierno en Aragón

Con respecto a la formación del nuevo Gobierno de Aragón, Lambán ha afirmado: "Afortunada o desafortunadamente, yo no tengo ninguna responsabilidad en todo ese asunto. No estoy en este momento enfrascado en esa tarea, sino, junto con mis consejeros, en irnos con la máxima dignidad posible".

Ha señalado que el actual equipo de gobierno "está deseoso" de salir del Gobierno, puesto que la interinidad, "aunque tiene la ventaja de la ociosidad, tiene la desventaja de no saber bien qué hacer". Ha añadido que "cuanto antes" llegue el candidato 'popular', Jorge Azcón, al Pignatelli, "mejor".