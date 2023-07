¿Hay alguien en esta muy noble y muy leal ciudad –o en el mundo entero– que no haya perdido nunca nada? Sea de forma puntual o reincidente, por un despiste o por mala fe de un tercero, seguro que todo el mundo ha extraviado alguna vez unas llaves, una cartera, unas gafas de sol o un simple paraguas. Algunas veces aparecen y a veces parece que la tierra se hubiera tragado el objeto en cuestión. Pero para tratar de ayudar la Policía Local se encarga de recoger e intentar devolver ese pendiente que se nos cayó o el casco de la moto que dejamos en un bar.

La oficina de objetos perdidos de la Policía Local de Zaragoza está situada en el cuartel de La Paz, en el tercer cinturón. En ella trabajan cuatro funcionarios. Gestionan unas 50.000 consultas al año. Solo en 2022 recibió 15.211 pertenencias extraviadas y consiguió entregar 4.908. En sus dependencias guardan todo tipo de cachivaches aunque los más habituales son carteras, llaves y gafas.

«Nuestro fin principal es hacer llegar el objeto al propietario. Usamos una serie de filtros que nos dan garantías a la hora de identificar a los verdaderos dueños. Pedimos facturas o algo que demuestre la propiedad», explica José Manuel Sanz, oficial al cargo de la unidad. El 30% de las cosas que reciben las consiguen devolver.

En verano, explica, el nivel de trabajo disminuye en la oficina porque la ciudad se vacía. «Pero también tenemos meses con picos, como octubre, con las Fiestas del Pilar o en Navidad. Cuanta más gente haya en la calle más cosas se pierden», explica.

Una biografía del emérito

En la oficina hay de todo. Móviles, carteras y cientos de gafas pero también maletas, carritos de la compra, herramientas, patinetes, capazos de obra, portátiles, extintores, cascos, dentaduras, una biografía del rey Juan Carlos I y hasta una pecera para tortugas. Todo está registrado con un número específico para que nada se pierda de nuevo.

«Hay situaciones angustiosas también de gente que ha perdido sus anillos de boda o turistas que pierden la documentación antes de volver a sus países y la necesitan para viajar. Hasta dinero nos traen. Y no pequeñas cantidades, y aun así la gente las devuelve. En Zaragoza somos gente honrada», ríe Sanz.

Los objetos más fáciles de devolver son aquellos que llevan consigo algún tipo de identificación, como las carteras. «En ese caso enviamos una carta al propietario», cuenta Sanz.

Los objetos, al entrar en la oficina, se dividen en dos: los que tienen «halladores» y los que no. Es decir, por un lado están los que traen ciudadanos y por otro los que hacen llegar empresas como Avanza (la compañía que gestiona el bus urbano), Correos, centros comerciales o los servicios de limpieza viaria de FCC.

«Si los objetos no tienen halladores se guardan tres meses y si lo trae un ciudadano, un hallador, se guardan hasta dos años. Si nadie viene a buscarlo, se llama a quien lo trajo y se le entrega a él, siempre que sea un objeto que no contenga datos sensibles o privados, como un móvil. Si no lo podemos resetear no lo entregamos a los halladores», explica Sanz. «Tampoco entregamos armas que podamos encontrar, como espadas, o falsificaciones», apunta.

Y aquello que no recoge nadie, si sirve, se dona a entidades benéficas como el Refugio o la fundación Federico Ozanam. Y si no sirve se destruye.

En los últimos cuatro años, desde 2019 y hasta 2022, ambos inclusive, la Policía Local de Zaragoza ha recibido o encontrado 55.777 objetos perdidos y ha entregado 18.102.

Y como en todos los ámbitos, 2020, con el covid y el confinamiento de por medio, fue especial. Se recibieron 11.708 objetos, 3.500 menos que en 2022, lo que demuestra que la única manera de no perder nada es quedándose en casa.