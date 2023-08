El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto el plazo de inscripción para los grupos que deseen participar en la Ofrenda de Flores 2023, que estará disponible hasta las 14:00 horas del próximo 30 de agosto. Por primera vez, la tramitación de inscripción será íntegramente online, a través del formulario al que se puede acceder desde la siguiente página web del consistorio

En la ofrenda del 12 de octubre podrán participar todas las personas que lo deseen, siempre y cuando cumplan estos requisitos: vistan el traje característico de cualquier nación o comunidad autónoma y se atengan al cumplimiento de las normas y de las indicaciones que la organización determine. "Se admitirán trajes distintivos de entidades y corporaciones", señala el gobierno municipal.

Los intersados deberán indicar el número de participantes por grupo para elaborar las previsiones correspondientes y no se podrá incrementar después del sorteo. Dado el creciente incremento de grupos, el número máximo de integrantes por grupo se fija en 200 personas.

Orden de salida

El orden de salida vendrá determinado por el resultado del sorteo público, que se llevará a cabo el 6 de septiembre, y que establecerá la pauta para la elaboración del horario y el lugar de inicio de cada grupo. Recorrido, horario y desarrollo de la Ofrenda La Ofrenda de Flores se desarrollará por el paseo de la Independencia como escenario principal.

Los grupos tendrán su salida a lo largo del recinto vallado del paseo y se mantendrá en horario limitado el paso de grupos por La Lonja. Los grupos se incorporarán a la Ofrenda según el orden fijado y accederán al recinto desde los distintos puntos de acceso que se les indicará oportunamente tras el sorteo. La

Ofrenda comenzará a las 06:30 de la mañana y finalizará con el último grupo, según el horario asignado. "El recorrido podrá ser modificado, si fuera necesario por razones de movilidad o seguridad y no estará permitido introducirse en el acto durante el recorrido", dice el ayuntamiento.

Recorrido y horario de la Ofrenda de Flores

Tampoco se permitirá la interrupción del desfile por las calles con bailes. Los coros y rondallas podrán acompañar y amenizar el desfile, siempre que no ocasionen retrasos ni impidan el avance continuado. Para dinamizar el paso de los oferentes, los grupos podrán ser desviados desde la plaza de España para terminar su recorrido por la calle de D. Jaime I hasta la plaza del Pilar. Aquellos grupos que no se inscriban en el plazo indicado, no gozarán de reserva de hora y posición de salida y deberán incorporarse por los accesos de los participantes individuales. La Ofrenda de Flores de 2022 batió récord de grupos inscritos con un total de 814 grupos