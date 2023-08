El mercado inmobiliario del área metropolitana de Zaragoza, caracterizado por la vivienda abierta y unifamiliar de las ciudades dormitorio, sufre un constipado tras el fulgor de los últimos años a la sazón de la demanda pospandemia. Lo de los chalés, dúplex y derivados durante el covid fue una auténtica fiebre, coinciden en señalar tanto los alcaldes como los expertos inmobiliarios. Todos ansiaban espacios abiertos, jardines y galerías espaciosas que solo se encontraban en los alrededores de la capital. Una necesidad que, unida al auge del teletrabajo, generó un efecto donut de las grandes ciudades, un término acuñado por dos economistas estadounidenses que observaron cómo los centros de las principales áreas metropolitanas del país se vaciaban en favor de las localidades cercanas.

Sin embargo, lo del trabajo a distancia se ha gripado y la capital aragonesa se ha puesto las pilas con la promoción de obra nueva, desde Arcosur al barrio del AVE, lo que ha derivado en un enfriamiento de ese amor por la periferia y las ciudades dormitorio al calor de las inversiones en el corredor logístico del Ebro que ha marcado el principio de la década.

El anillo de la capital aragonesa crecía con brío y ganó población en esos años pandémicos. La Muela se hizo con más de 500 habitantes desde 2019 hasta 2022 hasta superar los 6.200, mientras que el censo de Cuarte se incrementó en más de 800 hasta alcanzar los 14.169. En cifras inferiores, aunque también al alza, se movieron El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego o Zuera.

Cuarte, una ciudad dormitorio por excelencia

«Es cierto que Cuarte sigue pujante, gracias a su cercanía a Zaragoza, que lo hace muy atractivo. Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con Montañana o Santa Isabel, por ese tirón de la vivienda unifamiliar», expone Fernando Baena, el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria (APIS). «Lo que está claro es que en municipios como Épila, El Burgo o La Muela ese efecto pandemia se ha parado», asegura Baena.

Cuarte era el principal valedor de esa teoría del donut. En 2022, el municipio fue el sexto municipio de España que mayor crecimiento registraba en su censo en los últimos diez años, con un 34%. Su alcaldesa, Elena Lacalle, que tomó el bastón del (casi) eterno regidor del municipio Jesús Pérez, explica que los precios asequibles, el modelo unifamiliar y la alta renta per cápita atrajeron a un perfil concreto de familias. “Me gustaría ser la localidad de las familias numerosas. Estamos yendo hacia ese objetivo, aunque ahora el crecimiento se está limitando», reconoce Lacalle. La regidora apunta que se sigue construyendo obra nueva, que «se siguen emitiendo licencias de viviendas cada dos por tres», aunque la cosa «se ha frenado» en los últimos meses.

Parecidas sensaciones tienen en La Muela. «Vivimos un boom en la pandemia y pasamos de 5.000 a 6.200 vecinos, pero ahora se ha estabilizado», explica Adrián Tello, alcalde del municipio. «Vino mucha gente joven, de entre 30 y 35 años, que no podían comprarse un piso en Zaragoza. La obra nueva está normal, se ha rebajado la fiebre», desarrolla el regidor. «No hay promociones en marcha, debido al aumento del precio de la vivienda y del coste del suelo», concluye Tello, a los mandos de una localidad donde aún permanecen los esqueletos de aquella expansión inmobiliaria sin freno que terminó absorbida por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Son conscientes en los municipios que llegan años de estabilidad en lo que a crecimiento poblacional se refiere. «A nosotros nos venía muy bien que Zaragoza no impulsara la vivienda unifamiliar», apunta Elena Lacalle, una cuestión que parece que cambiará en los próximos años.

La guerra de Ucrania y la inflación

Con el inicio de la guerra de Ucrania y la inflación por las nubes que se deriva del conflicto, los bancos centrales sacaron el armamento pesado para contener la subida de precios generalizada. Incrementaron los tipos de interés, que rondaban el 0%, para reducir el consumo y evitar los efectos de segunda ronda con una consecuencia principal: el encarecimiento de las hipotecas

Fue entonces cuando los expertos comenzaron a augurar un enfriamiento en el pujante mercado inmobiliario, que marcaba récords de compraventas y daba signos de completa recuperación tras el crac de 2008. «Es cierto que llevamos unos meses de caída en el mercado nacional, pero los datos en Aragón muestran un mercado de la vivienda robusto todavía. Había una demanda oculta de obra nueva y ahora es cuando está saliendo, aunque le cuesta lanzarse con los tipos de interés tan altos», afirma Lucio de la Cruz, gerente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza.

Justifica De la Cruz su lectura en que en el último trimestre, el presupuesto de ejecución material de la obra nueva y rehabilitación es prácticamente similar al del año pasado (222 millones de euros frente a 226 millones de euros). «Es muy importante esa demanda oculta. La ratio entre viviendas comenzadas y viviendas vendidas se sitúa por debajo del uno, lo que quiere decir que hay un déficit de oferta», explica el experto, pues los altos precios de los materiales, la escasez de mano de obra y la incertidumbre del mercado han elevado los precios de salida de la vivienda nueva. «Lo que está claro es que los efectos sobre la compraventa de vivienda no está siendo tan agresiva como pensábamos», remata.

La nota de la prudencia la pone Juan Carlos Bandrés, quien cree que cualquier input que llega del mercado inmobiliario se está leyendo «como una foto fija». Insiste en que a partir de septiembre, a los promotores y constructores les tocará «llegar con el mono puesto» porque se abre una etapa de no poco trabajo. «El mercado ha cambiado: ya no nos vienen a comprar sino que somos nosotros los que tenemos que vender», dice Bandrés, que señala que las ventas van «bien, pero no muy bien, que es lo que me gustaría decir, porque no nos quitan los pisos de las manos».

«El boom de la vivienda unifamiliar durante la pandemia fue evidente, pero el incremento de precios y la subida de los tipos de interés han enfriado el mercado”, señala Juan Carlos Bandrés, el presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC). Advierte Bandrés que, sin embargo, ese “´súper parón” que se esperaba “no ha llegado”.