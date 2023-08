El Ayuntamiento de Zaragoza tiene sobre la mesa la posibilidad de aliviar la situación que vive el sector del taxi ante el bloqueo que sufre la renovación de su flota por la falta de vehículos disponibles en el mercado.

Para ello, desde la Asociación Provincial de Autotaxi (Apatz) plantearon hace un tiempo que se amplíe a cinco años la antigüedad máxima de los vehículos desde su primera matriculación (el límite ahora está en tres años). El guante fue recogido por el grupo municipal de Vox, que el pasado mes de julio presentó una proposición normativa para la reforma del artículo 27 del reglamento municipal del servicio urbano de taxi de Zaragoza con el objeto precisamente de que esa antigüedad máxima de los vehículos sustitutos pueda elevarse hasta los cinco años a contar desde su primera matriculación.

El proceso de transformación que vive el sector del taxi para adecuarse a las mejoras medioambientales y de eficiencia energética que traerá el esquema eléctrico de la normativa se ha topado con la realidad de un mercado obturado que se muestra incapaz de suministrar las unidades necesarias para dar el relevo a los vehículos más anticuados, un 20% según calcula Miguel Ángel Perdiguero, presidente de Apatz. En uno de los últimos recuentos, la flota contaba con 1.777 vehículos, de los que 62 eran ya eléctricos, dos centenares seguían siendo diésel y había 102 adaptados.

«Es que no hay coches nuevos. Toyota, por ejemplo, da como fecha de entrega marzo de 2024. Si los hay, las casas prefieren venderlos a particulares. Y si finalmente los encuentras, te puedes encontrar con una espera de hasta nueve meses», resume el presidente .

Una situación que, según plantea Perdiguero, puede llegar a «poner en cuestión» el objetivo de que la flota sea cien por cien eléctrica en el plazo inicialmente proyectado de cuatro o cinco años. Y, sobre todo, que compromete el trabajo mismo del asociado que se encuentra con una avería seria: «Por lo que cuesta la reparación no merece la pena, pero no podemos estar ocho o nueve meses parados o tirando con uno de sustitución. No te cuento ya si es un siniestro total, aunque en este caso el consistorio ha autorizado un par de veces de manera extraordinaria que los nuevos pudieran alcanzar o rebasar los tres años», amplía.

Por eso desde la asociación consideran fundamental que el ayuntamiento abra la mano y amplíe ese límite máximo a cinco años. Su presidente asegura que de primeras no ha encontrado ninguna postura en contra y confía en que la modificación pueda ser una realidad en un plazo que no se demore demasiado. «Hablé con Servicios Públicos y pueden hacerlo muy rápido, si quieren», sostiene. Fuentes del consistorio consideran que la cuestión podría resolverse en unos tres meses aproximadamente.

«Si nos dejan acceder a un vehículo de cinco años, lo podré usar durante diez porque ya cumpliría el límite de 15 años y, salvo excedencia, ponte a usar un taxi con esa antigüedad con el tute que le damos», analiza Perdiguero.

Es esa barrera por debajo de los tres años de antigüedad la que constriñe el margen de decisión de aquellos taxistas que echan cuentas (al margen del estereotipo de la profesión) para adoptar una decisión.

«La norma no me parece mal, pero el límite de tres años lo veo muy justo porque tienes que apurar y apuntar a uno que tenga dos años y medio, pero un segunda mano de esa antigüedad supone un ahorro mínimo. Para eso te lo compras nuevo», reflexiona Mario Marco, taxista zaragozano que en abril de 2022 dio el paso y adquirió un Kia híbrido que no pudo estrenar hasta mediados de junio. Una demora entre retrasos, problemas con la conversión del vehículo y espera de más de dos semanas con la ITV que sobrellevó con un coche de sustitución. «Y tuve suerte porque en la marca disponían de dos unidades, pero a otros compañeros les tocó esperar seis meses», recuerda.

En su decisión, al margen de la ayuda de 400 euros que concede el ayuntamiento para un híbrido, primó el ahorro en el mantenimiento. «Por las ventajas de un híbrido o un eléctrico está claro que no tienen que convencernos. No está ahí el problema. El cambio me supone un 40% de ahorro en gasolina, aunque hace unos años, claro, estaba más barata. Es mucho más confortable porque apenas hace ruido, las ruedas sufren un menor desgaste, como las pastillas de freno, gracias a la frenada regenerativa porque, en cuanto quitas el pie del acelerador, ya estás frenando», destaca.

Y quienes se lancen a por un taxi eléctrico, el coste no baja de 55.000 euros. Ahí el acicate será la amortización. Unos 70 euros semanales de recarga frente a los 300 euros de gasolina para el arranque y luego el GLP o los 500 euros semanales para un gasolina. Un ahorro al que sumar la subvención del 80% para la instalación del cargador en su domicilio.