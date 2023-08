Cuando Natalia Chueca entra en una estancia enciende su sonrisa hasta el límite máximo. Salpica a compañeros de corporación, empleados municipales y periodistas implicados en el acto. También a una anciana vecina del edificio de la calle Fray Luis Urbano, en el que ha decidido la alcaldesa anunciar nuevas políticas de vivienda. Para ella, que reconoce a Chueca, la sonrisa es aún más grande.

Antes, frente al micrófono, el tono seguía la calidez de su gesto. Desde hace un tiempo, desde que se siente alcaldesa de Zaragoza, Chueca se ha asignado un tono más serio, de gestora, en busca de un perfil mucho más político. No mira casi a las tarjetas en las que se apoya, con grandes ideas marcadas y mucha espacio en blanco. Escuela Azcón.

Ayer, la regidora de la capital aragonesa ha elevado todavía más su tono. Presentar los tres ambiciosos planes municipales de vivienda, los más inmediatos, era la ocasión ideal para alabar la gestión de su predecesor, hoy presidente de Aragón, y adelantar todo lo que iba a poder hacer gracias al bastón de mando. Pero Chueca, en su regreso de su descanso vacacional, ha ido más allá.

Durante unos minutos, con un gesto serio, la alcaldesa ha recordado la falta de relación del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón cuando Lambán era el jefe del Ejecutivo. Ha acusado, incluso, al socialista de ser «un presidente anti Zaragoza», por los comentarios contra el nuevo proyecto de La Romareda o la tardanza en firmar los pliegues del plan de rehabilitación de vivienda: «Al tardar tanto puso en riesgo la llegada de los fondos europeos». Los fantasmas de la unión de estaciones han sobrevolado la sala, pero esos asuntos son ya materia de Azcón.

«Por suerte todo eso ya es agua pasada», ha advertido Chueca, contenta por haber conseguido sacar sus proyectos adelante «pese» al anterior Ejecutivo.

Las relaciones con la DGA, como es lógico, mejorarán en cuanto el Pignatelli encienda el motor de la nueva legislatura y Azcón tome definitivamente el volante. Chueca ha vuelto a pedir, una vez más, la celebración de una bilateral entre el consistorio y el Gobierno autonómico para abordar los temas más urgentes: «Financiación de la ciudad, asuntos de emergencia como el colegio María Zambrano, las políticos de vivienda y otras cuestiones muy importantes».

Los mordiscos de esa sonrisa, por cierto, no se los ha llevado solo el PSOE, Javier Lambán o los socios de este último en La Aljafería en la pasada legislatura. La crítica también ha salpicado a los anteriores alcaldes, por su falta de ambición en políticas de vivienda. Lo contrario sobre Azcón, responsable último del programa ALZA, al que Chueca ha agredecido su trabajo en materia de vivienda.

También ha habido para Vox, que no incomoda a Chueca dentro del Gobierno de Aragón. Ha recordado que su relación con la ultraderecha es «óptima» e insistido en que sigue contando con Julio Calvo y compañía como socios preferentes para sacar adelante presupuestos y normas de importante calado. La entrada en el gobierno de la ciudad, que Vox sigue deslizando cuando es preguntado, no es cuestión de debate para Chueca. Una cosa es el Pignatelli, otra cosa la plaza del Pilar, dejemos todo como está, que no nos va mal.

Cuando el micrófono se apaga y la intervención llega a su fin, Chueca enseña todos sus dientes y luce la mejor sonrisa a todos los presentes. Los colmillos ya están recogidos. Hasta que vuelvan a ser necesarios.