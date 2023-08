Ha vuelto a pasar. La ola de calor ha colapsado el servicio del autobús urbano de Zaragoza, con una flota en pleno proceso de modernización que está sufriendo los estragos de circular durante horas a más de 40 grados. El problema se concentra a última hora de la tarde, cuando se alcanza el pico de temperatura y los motores de los vehículos se sobrecalientan tras más de diez horas en funcionamiento con la climatización al máximo.

Como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el modelo de coches híbridos concentra el mayor número de incidencias, que no averías. «No son averías, lo que sucede es que los autobuses están circulando al máximo durante muchas horas y acaban sufriendo episodios de sobrecalentamiento perdiendo su capacidad para refrigerarse», explica el gerente de Avanza en Aragón, Guillermo Ríos, que ya en julio admitió en este periódico que se habían producido situaciones de «caos» en el servicio al concentrarse las «incidencias» en un periodo de tiempo muy corto, por lo que la empresa no tiene capacidad para sustituir de forma inmediata todos los vehículos estropeados.

«Nuestro trabajo también consiste en saber cuándo hay que retirar un coche, evitando así que llegue al máximo y pueda acabar averiado. Estamos trabajando en mejorar la coordinación y que las afecciones al servicio sean las menos posibles en la hora de más calor, pero también en las posteriores. Hemos retirado algunos que todavía no habían dado ningún fallo para garantizar así que al día siguiente pueda utilizarse», comenta.

Críticas por la falta de mantenimiento

Esto provoca largas esperas de los conductores en cocheras, donde llegan a acumularse «más de una veintena de trabajadores» a la espera de un autobús fresco y listo para salir a la calle, según el comité. La plantilla tiene claro el origen de este «caos»: la falta de mantenimiento, algo que niegan desde Avanza, que aseguran que llevan tiempo trabajando y preparándose con la limpieza de los motores y de los equipos de refrigeración. Sin embargo, insiste Ríos, no hay una solución definitiva en periodos de calor extremo.

Ya en julio se detectó que los 25 vehículos correspondientes al modelo 7900 Hybrid de la marca Volvo se bloqueaban automáticamente al alcanzar temperaturas entre los 41 y 42 grados. «Se autoprotegen, dejan de climatizar y se para el motor», explica Ríos. Desde entonces, los ingenieros de la casa Volvo estudian las causas, que son variadas, y, sobre todo, la solución que evite que estos buses de repente dejen de circular.

«La situación ha mejorado y ahora son 18 los coches híbridos que se bloquean de los 111 que tiene la flota», matiza Ríos, que asegura que la situación es «más óptima», aunque el problema sigue sin resolverse.

Menos del 10% de la flota

Este paquete de híbrido no son los únicos que registran fallos, pero sí los que pueden volver a circular sin problemas una vez que el motor se enfría. «Es verdad que el sistema de autoprotección funciona porque al día siguiente salen de cocheras a primera hora. O cuando baja la temperatura», añade Ríos, que confirma que no sucede con otros modelos. No obstante, el gerente de Avanza recalca que apenas afecta a un 10% de una flota de 250 coches.

Los ingenieros de Volvo llevan un mes y medio estudiando las causas. «Queda trabajo pero vamos por el buen camino. Las casuísticas son varias, pero se están estudiando todas», subraya Ríos, que explica que son tres los principales problemas.

La refrigeración es la principal. Para que los usuarios puedan desplazarse a una temperatura agradable en el interior del vehículo, cuando en el exterior los mercurios marcan los 41 grados, hay que forzar la máquina para que con el aire acondicionado se logre rebajar unos 10 grados. Esto exige forzar la máquina, que está al máximo rendimiento durante horas, estresando el sistema y dificultando, a su vez, la refrigeración del propio motor.

Otro de los más repetidos tiene que ver con los circuitos de neumáticos, y las dilataciones que se producen con más de 35 grados durante horas son mayores.

Por otro lado están los vehículos eléctricos, los verdes, que han reducido notablemente su tiempo de circulación. Para generar más frío necesitan consumir más kWh, de la misma manera que los coches gastan más combustible, por lo que sus baterías se agotan más rápido.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza están a la espera de los análisis que están realizando con Volvo. Según explican desde Movilidad, han vuelto a pedir a la empresa que extreme las medidas para minimizar las incidencias en el servicio.