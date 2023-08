Zaragoza no quiere ser un problema (más) para los organizadores de la Vuelta a España. La serpiente multicolor llega a la capital aragonesa el próximo 7 de septiembre y, a 9 días de la cita, la mala suerte se ha cebado con el entorno donde está previsto ubicar la meta de esta etapa 12 de 151 kilómetros que parte de la localidad soriana de Ólvega.

El itinerario por la capital aragonesa desemboca en el céntrico paseo Pamplona, a la altura de la calle Almagro, que el pasado viernes por la noche se inundó por el reventón ocurrido en la calle Hernán Cortes, a escasos metros de la Puerta del Carmen y del punto escogido por la organización de La Vuelta para poner la meta.

Por tanto, no estaba previsto que los ciclistas pasaran por una calle como Hernán Cortés que a solo 9 días de esta etapa está totalmente levantada porque la avería en la red de tuberías no solo dejó sin agua a vecinos y comerciantes, también hundió levemente el terreno y obligó al ayuntamiento a revisar todo el subsuelo de la zona afectada por ese reventón del pasado viernes.

Pero es habitual que la organización y los ayuntamientos que acogen una etapa de la ronda ciclista más importante en España reserven los espacios adyacentes a la meta para toda la caravana de equipos, medios de comunicación y personal vinculado a la organización para instalar camiones y el resto de infraestructura y logística que mueve una prueba de estas características.

Desde luego no es la mejor imagen la que ofrecería Zaragoza al resto del país si los trabajos en Hernán Cortés no pueden terminar antes de este 7 de septiembre señalado desde hace tiempo en rojo en el calendario de la ciudad. Pero es que las obras a acometer son de envergadura, en el superficie y en el subsuelo, y los operarios están trabajando en ello casi desde el mismo momento en el que se produjo el reventón.

Ante esta situación, el ayuntamiento tiene todas las respuestas que se pueden pedir por parte de la organización y en los próximos días se verá si este imprevisto obliga a modificar o no el recorrido previsto en el centro de Zaragoza.

Todo el fin de semana se han estado afanando en devolver el suministro de agua a los hogares y comerciantes, que se logró el sábado, y en la calzada, que se ha tenido que levantar por completo en el punto donde se localizó el reventón. De hecho, una de las consecuencias que todavía no se ha podido atajar es devolver el tráfico rodado a Hernán Cortés, ni devolver a los autobuses urbanos de las líneas 35, 38 y 41 a su itinerario habitual.

Desde el ayuntamiento aseguran que el sábado 2 de septiembre se abrirán al tránsito los dos carriles que van desde el paseo de Pamplona en dirección al Paseo de Teruel. El trabajo en la zona se dividirá en dos periodos: la primera fase de los trabajos finalizarán este viernes, lo que permitirá centrarse sólo en un lado de la calzada, y una segunda fase en los carriles en sentido inverso (paseo Teruel-paseo Pamplona), seguirán cortados al tráfico.

Estos últimos retoques en la zona se alargarán hasta mediados de septiembre y consisten en el cambio de 80 metros de tubería de fundición gris, de 750 mm y con una antigüedad superior a los 75 años. En estos momentos, la maquinaria grande trabaja en la limpieza de materiales para poder acometer con operarios esta segunda fase.

"No habrá que modificar el recorrido"

En su visita a las obras de la residencia de Pontoneros, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado que La Vuelta no tendrá que modificar su recorrido por la ciudad. "Me han confirmado que no habrá ninguna incidencia y que La Vuelta se podrá celebrar el día 7 de septiembre en su etapa en Zaragoza después de 15 años sin pasar por la ciudad, y no tendremos que modificar el recorrido”.

Aún así, Chueca afirmó que el Ayuntamiento está apurando los plazos para poder recibir el aluvión de ciclistas, medios y aficionados sin ningún problema en el centro de Zaragoza. "En estos momentos se está celebrando una reunión de los equipos técnicos para poder coordinar los plazos y evitar que haya molestias para atender la vuelta ciclista. Los servicios de infraestructuras están trabajando para poder alinear una cosa con la otra".

Sobre el impactante reventón de Hernán Cortes, que todavía tiene consecuencias visibles, el equipo municipal ha tenido que echar la vista atrás para poder entender el causante del suceso. "Me gustaría transmitir que a la vista de estos reventones de la semana pasada, hemos sacado información histórica para poder transmitir que están dentro de la normalidad", sentenció la alcaldesa.