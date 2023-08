A partir de mañana, los transeúntes que caminen por Méndez Núñez echarán en falta uno de los negocios con más solera del centro de Zaragoza. La Ferretera Aragonesa echa el cierre definitivamente, hoy a las 13.30 horas, después de casi un siglo abierto. Esta ferretería, fundada en 1925, ha vivido sus últimos años de vida de la mano de Miguel Ángel Ruber, Francisco Aparicio y José Binaburo, actuales y últimos propietarios, que cogieron la tienda de forma definitiva en 2005.

Hasta el último de los días, los clientes más fieles de la ferretería han acudido a la tienda para comprar alguno de los productos rebajados al 25% por el cierre definitivo del local. Unos artículos que para Miguel Ángel son "especiales", ya que muchos de estos no se pueden encontrar en las grandes superficies. “Me faltaba algún tornillo y he decidido llevarme alguno más por si acaso”, comenta uno de los tantos clientes que acudieron en la mañana del lunes.

Otros se decantaron por hacer una copia de llaves, llevarse productos de limpieza o preguntar si tenían disponible una pieza de fontanería. Poco a poco han conseguido dar salida a las miles de referencias que ocupan sus estanterías, algunas más vacías que otras. Lo que tiene claro Miguel Ángel es qué hacer con aquellos productos a los que no se les dé salida. “Nuestra idea es donar unas cosas a la Fundación Federico Ozanam del Rastrillo de Aragón y otras se las quedarán otros ferreteros”, comenta Ruber.

Aparte de la venta de productos, la reparación sigue siendo una de las tareas más demandadas por cada una de las personas que acuden hasta el local de la calle Méndez Núñez. “Lo has podido solucionar”, pregunta un cliente a Miguel Ángel, a lo que responde “todavía no he tenido tiempo”.

Casi un siglo de historia

Miguel Ángel lleva en el negocio 53 años, pero todo esto comenzó hace unos cuantos años atrás. Su fundador, Eloy Aznar Val, nacido en Fuendetodos, se trasladó a la capital aragonesa hace 98 años con el objetivo de ganarse la vida de una forma distinta. Todo empezó con una pequeña ferretería ubicada por aquel entonces en el número 8 de la calle San Jorge. Un lugar recogido y limitado de espacio que daba encuentro a personas de todos los gremios, como carpinteros o cerrajeros.

A escasos metros de esa ferretería que abrió sus puertas hace casi un siglo, se encuentra la que cierra sus puertas este miércoles. Aznar decidió mudarse a un local de Méndez Núñez acorde a sus necesidades, ya que el negocio iba avanzando con el paso de los años. Del fundador pasó a sus hijos, Saturnino, Ambrosio y Eloy. Este último se jubiló a los 92 años y decidió ceder el testigo a los tres trabajadores que llevaban con ellos desde siempre. “Yo llegué en enero de 1971, tenía 15 años. Llevo casi toda mi vida entre estas cuatro paredes”, rememora con orgullo.

50 años trabajando en un mismo negocio da para escribir un libro de historias y anécdotas vividas en esta ferretería centenaria. "Ha habido tantas que no sé con cuál quedarme. Recuerdo que hace tiempo nos robaron una escalera que teníamos expuesta en la calle y no nos dimos cuenta. Al cabo de un tiempo, se presentó un policía en el local. Nos dijo que había encontrado al ladrón que nos robó la escalera. Trajo la escalera y a la persona que nos la había sustraído", explica Ruber como si de un cuento se tratara.