Con el objetivo de "apoyar la natalidad y la conciliación de la vida familiar enmarcadas en la igualdad de oportunidades", el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido reeditar este año el cheque-familia. La apertura de solicitudes comienza el próximo lunes 4 de septiembre hasta el 31 de octubre. Esta medida, que el pasado año tuvo que ampliarse de los 0-1 años iniciales hasta los 3 años, vuelve aún con más fuerza porque no solo está destinado a familias con hijos nacidos en los años 2020, 2021 y 2022, sino que también aumenta la dotación máxima que alcanza los 1.000 euros frente a los 700 de la anterior convocatoria.

Pero no es la única novedad de este cheque-familia, ya que va a conllevar un aumento de las franjas de renta para llegar al mayor número de familias que lo precisen. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha realizado el anuncio de esta segunda convocatoria que se ve reforzada con una dotación de más de 1 millón de euros durante una visita al centro de educación infantil Babie’s, en el barrio de Las Fuentes.

Durante la misma ha estado acompañada por la concejala de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa. “Nos permite aliviar a las familias en un momento en el que están afrontando la vuelta al cole más cara de la historia, en un contexto de IPC acumulado muy elevado y con hipotecas y alquileres disparados; y facilitar la conciliación laboral, para que los padres y madres puedan trabajar”, ha señalado la regidora, quien ha añadido que también tiene el objetivo de “dinamizar la economía poniendo el dinero en el bolsillo de las familias que más lo necesitan, que a su vez mueven la economía matriculando a sus pequeños en escuelas infantiles”.

La cuantía del cheque-familia podrá ser de 700 ó 1.000 euros, en función de la renta familiar, lo que representa en algunos casos más del 35% del coste medio de los centros infantiles de pago.

Condiciones para acceder a las ayudas

En concreto, podrán optar las familias de dos personas cuyos ingresos no superen en ocho veces el valor del IPREM; familias de tres personas con ingresos no superiores a 8,5 veces el IPREM (el IPREM este año está en los 600 euros al mes); familias de cuatro personas con ingresos no superiores a 9 veces el IPREM; familias de cinco que no superen en 9,5 veces el IPREM y las de seis miembros que no superen en diez veces este índice.

Todo ello conllevará, según las previsiones, que más de un millar de familias zaragozanas puedan beneficiarse de este cheque-familia. Según datos del curso 2021-22, en centros sostenidos con fondos públicos (escuelas infantiles de DGA y del ayuntamiento y aulas de 2 años de colegios públicos) se escolarizaron 1.524 niños de 0 a 3. En centros privados (guarderías y jardines de infancia, escuelas infantiles privadas y aulas de 2 años en colegios privados y concertados) hubo 4.923 menores. Los solicitantes deben estar matriculados en centros privados autorizados por la administración pública para impartir el primer ciclo de educación infantil o guarderías de Zaragoza, que no estén sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en dicho nivel educativo y cuenten con licencia municipal de actividad y funcionamiento. Además, deberán tener empadronamiento y residencia habitual en la capital aragonesa.

Las solicitudes pueden realizarse de forma telemática entre el 4 de septiembre y el 31 de octubre, a través de la página web del ayuntamiento. Además, durante el plazo de presentación de solicitudes, el Patronato ofrecerá un servicio personalizado de información y de orientación referente a las ayudas y la documentación a presentar.