El 12 de junio de este año era el día anunciado para comenzar las obras de restauración de las cornisas de tres de las cuatro torres del Pilar. Entonces, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza y la empresa encargada de los trabajos, GJG, avanzaron que el simbólico edificio comenzaría a cubrirse con andamios para proceder a su rehabilitación, una tarea que se extendería durante dos años y que iba a suponer una inversión de unos tres millones de euros. Sin embargo, a día de hoy, todo sigue igual que entonces. Y eso que han pasado ya tres meses.

Aquel 12 de junio sí que comenzó el montaje de los andamios que iban a cubrir parcialmente tres de las cuatro torres del Pilar. La única que se libraba era la de San Francisco, que es la situada en el paseo Echegaray en el lado más próximo al puente de Santiago. No obstante, el andamiaje apenas llegó a cubrir la parte baja de las torres. Y ahí se quedó. Al día siguiente ya no había operarios.

Según ha podido saber este diario, el anuncio de inicio de las obras se hizo sin que la Comisión Provincial de Patrimonio –un organismo que debe aprobar los proyectos de obras en los edificios catalogados– diera el visto bueno al proyecto, un paso necesario no ya para empezar a trabajar sino también para colocar los andamios.

Y es que estas estructuras metálicas que permiten a los operarios trabajar en altura necesitan anclarse de alguna manera al edificio, y el proyecto de rehabilitación debe explicar cómo hacerlo para evitar dañar la fachada del templo.

Sí que llegó a Patrimonio posteriormente el proyecto de reforma de una de las torres pegadas al edificio del ayuntamiento. Aquel documento sí que se visó y recibió el ok de la DGA, pero nada más se supo del asunto y las obras nunca comenzaron. Según confirman fuentes del departamento competente, no han llegado aún los proyectos de rehabilitación de las otras dos torres restantes.

El silencio impera

Durante estos tres meses, el Cabildo habría buscado otra empresa a la que encargar los trabajos, si bien ni la compañía contratada inicialmente, GJG, ni el Cabildo han confirmado nada. El silencio impera.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza recuerda que el edificio es propiedad de la Iglesia y que, al no estar en riesgo la estructura del templo, no puede actuar de urgencia ni de forma subsidiaria. Sí que requirió el consistorio al Cabildo, a través del área de Urbanismo, que garantizara la seguridad en el entorno de las tres torres mencionadas después de los desprendimientos y el análisis técnico que alertó del riesgo de que cayeran más piedras desde lo alto de las estructuras, pudiendo ocasionar daños personales. Finalmente, el ayuntamiento decidió vallar el perímetro de las torres para evitar que ocurriera una desgracia si volvía a caer alguna piedra.

Primer desprendimiento

El primer desprendimiento ocurrió en mayo de 2022. Una piedra cayó desde una altura considerable desde la torre noreste, la situada en el paseo Echegaray junto al ayuntamiento. Entonces se revisó la estructura y se urgió al Cabildo para que analizara el estado de conservación del templo.

Meses después, en septiembre del año pasado, cayó otro pedrusco de otra torre, también en el lado de la basílica pegado al consistorio pero en esta ocasión de la que está en la misma plaza. Entonces, dada la proximidad de las Fiestas del Pilar, se decidió vallar el perímetro de esa torre, por lo que lleva ya un año así.

En mayo de este año volvió a caerse otra piedra «de unos dos o tres kilos de peso» de una torre, por lo que se realizó un análisis del estado de las mismas y se decidió vallar otras dos de las cuatro estructuras verticales para evitar más sustos.

Entonces, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, aseguró que la basílica no tenía daños estructurales y que no había riesgo de derrumbe. «El Pilar no se está hundiendo, pero sí que hay que ser prudentes», dijo. El problema, explicó, es que «la piedra en algunos puntos concretos de algunos elementos arquitectónicos de las torres, fundamentalmente en los alféizares de las ventanas», están dañadas «fruto del mal tiempo, de la composición de la tierra y de la oxidación de los armados», apuntó Serrano.

El plan de obras anunciado por GJG y el Cabildo suponía que, para después del Pilar, una de las tres torres ya estaría terminada y liberada de andamios, mientras que las otras dos seguirían en restauración dos años más. Sin embargo los plazos se están dilatando antes siquiera de empezar a trabajar.