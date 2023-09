Reducción de plantilla, aumento de costes y muchas horas de trabajo. Ese es el día a día de los trabajadores del sector de la imagen personal desde que en 2013 el Gobierno central del PP les subiera el IVA de un 8 a un 21%. Desde entonces, su reivindicación es la misma: quieren dejar de estar bajo el paraguas del impuesto de lujo y piden una urgente bajada de este tributo al 10%.

Según datos del estudio VII Oleada de Situación Económica del Sector de las Peluquerías, Barberías y Salones de Estética realizado por la Alianza Empresarial por la Imagen Personal, en el que también participó la plataforma zaragozana Creer en Nosotros, la inflación ha elevado los costes de producción de los salones un 27,2%, lo que ha generado que en los últimos tres años los empresarios del sector no levanten cabeza con pérdidas medias anuales de facturación del 26%. Asimismo, las expectativas económicas para este año, según expone este estudio, indican que la facturación caerá un 2,44% durante el ejercicio.

Desde las pérdidas económicas que se generaron a raíz de la pandemia, y a pesar de haber sido considerados como servicio esencial durante ese momento, muchas peluquerías se encuentran contra las cuerdas y han tenido que recurrir a reducir sus plantillas y hacer más horas para ganar incluso menos que antes. «Hay mucha gente que ha dejado la profesión, ya no renta trabajar de peluquero, en vez de ocho horas tengo que trabajar el doble, hasta doce horas diarias, para ganar menos dinero de lo que percibía antes de que nos subieran el IVA», explica Alfonso Martínez, que regenta la peluquería Trendy Estilistas, donde trabaja junto a su hermano.

Los costes continúan subiendo para los dueños de establecimientos de salones de belleza y peluquerías, sin embargo, dicha subida no se ve reflejada en un incremento del precio de los servicios en los salones. «Se está atomizando el sector, cada vez los negocios son más pequeños y se contrata a menos gente», asegura Diego Sanz, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería, Estética e Imagen Personal. Este estima que en Aragón «hay un 3% menos» de empleados en este tipo de negocios.

A toda esta problemática hay que sumarle la competencia desleal de algunos peluqueros que han optado por ofrecer servicios trabajando en casas particulares fuera de los márgenes de la legalidad. También el surgimiento de peluquerías low cost que ofrecen sus servicios por la mitad de precio. «Estos locales no cumplen con los requisitos de contrataciones, registros, horarios, prevención de riesgos laborales. Cuando vas a un centro de peluquería y no se admite el pago con tarjeta es que algo no se está haciendo bien. No comprendemos cómo este tipo de peluquerías low cost no se quejan de la subida del IVA», lamenta Eduardo García, propietario del salón Voga Estilistas.

Raquel Alastuey, presidenta de la Asociación Profesional de Peluquerías de Zaragoza, considera que el sector va camino de tomar dos rumbos: «los cierres de salones van y vienen. La emergencia de los salones low cost va a propiciar que el salón medio con uno o dos empleados vaya desapareciendo porque es lo que marca el mercado. Los negocios están muy atomizados, cada vez son más pequeños y se contrata a menos personal. Además la gente ya no viene a las peluquerías como hacía en los años 80, sino que ahora espacian mucho más sus visitas en el tiempo, la demanda ya no es la misma», remarca Raquel Alastuey.

Una tónica que se repite en la mayoría de salones de belleza y peluquerías de la capital. «Hay personas que se tiñen en casa, antes venían semanalmente y ahora pueden venir una vez al mes», explica Marymar Calonge, peluquera y coordinadora de la plataforma Creer en Nosotros de Zaragoza.

En definitiva, una situación que está ocasionando el cierre de muchos negocios, ya que solo en cuatro años se ha destruido el 40% del tejido productivo de las peluquerías y salones de belleza.