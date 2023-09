El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha comparecido en rueda de prensa este martes para "censurar y lamentar" los comportamientos "maleducados y machistas por parte de miembros del PSOE". Se refería Lorén a unas declaraciones que ha hecho el edil socialista Guillermo Ortiz en una comisión municipal en las que ha dicho que la alcaldesa, Natalia Chueca, "seguramente se sienta más realizada intelectualmente si se ciñe a leer 'Teo vuelve al cole'" en vez de visitando escuelas de educación infantil.

"Ese es uno de los comentarios que el señor Ortiz está regalando a lo largo de la mañana. Es inaceptable porque también ha seguido faltando al respeto a Rosa Plantagenet y a Carmen Herrarte, como concejala de Economía. Parece que este señor tiene una fijación especial con las responsables políticas del PP. Pero lo que queremos denunciar es que no proceden esos comentarios y no los vamos a tolerar.Desde el Gobierno y desde el PP nos preocupa mucho que la señora Ranera permanezca en silencio y callada asintiendo que no le importa que se respeten los derechos de las mujeres", ha criticado Lorén.

Según Lorén, este tipo de declaraciones son "agresiones verbales machistas" que suponen "un maltrato verbal y odio hacia la mujer". Por ello, el concejal de Presidencia ha solicitado a la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, que "critique esta situación". En caso contrario, el PP presentará una moción en el próximo pleno para debatir sobre el comportamiento y comentarios de Ortiz. "La violencia machista empieza por los insultos y la agresividad contra las mujeres. Y no lo vamos a tolerar", ha dicho.

En una intervención en las comisiones plenarias del ayuntamiento, Guillermo Ortiz ha afirmado este martes: "La alcaldesa Natalia Chueca todo lo que toca lo rompe. Solo hay que ver la guardería en la que estuvo (donde el techo se vino abajo unas semanas después). Desde aquí le recomendamos a su equipo de comunicación que, la próxima vez, por seguridad de los niños y porque ella seguramente se sienta más realizada intelectualmente, se ciña a leer 'Teo vuelve al cole'".