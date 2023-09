Deportes hay para todos los gustos. Cada vez más, surgen disciplinas que nacen inspiradas en casi cualquier cosa. Y ejemplo de ello es el ludosport, un deporte «de combate real» con espadas de luz que, como parece obvio, está basado en las luchas entre los jedis y los siths de la saga Star Wars. En Zaragoza fue este mismo año cuando la fiebre por esta actividad se disparó y ahora son unas 50 personas las que lo practican en nuestra ciudad.

Chemi Pérez es el rector de la escuela de ludosport en la capital aragonesa e instructor y conoce a la perfección los entresijos de este deporte, que nació en Italia en el año 2006. «Fueron tres amigos los que crearon el ludosport. Eran maestros en artes marciales, expertos en aikido y esgrima, entre otras cosas, y que además compartían su gusto por Star Wars. Entonces pensaron convertir los combates que aparecen en un deporte en el mundo real», narra Pérez.

El ludosport, como pasa en Star Wars, tiene siete estilos de combate y cada uno tiene sus técnicas y ataques concretos. Hace ya una década que esta disciplina llegó a nuestro país, más concretamente a Madrid. Pero a Zaragoza no ha sido hasta este año cuando ha comenzado a practicarse.

«Ha tenido muy buena acogida. Ya tenemos unas 50 personas apuntadas a las clases pero ya han venido a probar y a preguntar más de cien en total. La semana pasada dimos un montón de clases gratuitas y de ahí ya ha salido un nuevo grupo de diez, que es el que hoy empieza», cuenta Chemi antes de recibir a sus alumnos en el Centro Deportivo Delicias.

Cada grupo que comienza su entrenamiento se denomina clan y «la idea es que sean las mismas diez personas las que entrenen juntas para crear una especie de hermandad», dice Pérez.

Pero, ¿en qué consiste este deporte? «Pues en matar a tu adversario, aunque figuradamente, claro», ríe el instructor. Los combates son cortos, duran «entre un minuto y un minuto y medios». Gana el primero que consiga alcanzar con el sable de luz al rival en una zona vital tres veces. «Cada vez que te golpean eres tú el que tienes que declarar el golpe. Hay dos tipos de impactos: ih, que son en zonas no vitales (desde la rodilla hasta los pies y desde el codo hasta las manos) y oh, que es cuando se alcanza una zona vital». Estos últimos son los golpes que cuentan y que suben al marcador.

Este deporte, cada vez más extendido, cuenta ya con su propio sistema de competición. Cada mes se celebra un torneo en una ciudad diferente, aunque el campeonato oficial comienza entre junio y julio, cuando se hacen los torneos regionales. «Los que ganan en cada comunidad se clasifican para el torneo nacional, y después está el mundial, que se celebra en diciembre», relata Pérez.

Las espadas cuestan hasta 400 euros

Pero para practicar este deporte, además de destreza, hace falta una herramienta: las espadas láser que, lógicamente, no son letales como ocurre en la saga espacial. «Usamos unas para entrenar pero las de combate están hechas de un policarbonato especial, un material que absorbe muy bien los impactos y que es flexible. Se usa también en los escudos de antidisturbios», explica. Los sables, que deben estar homologados para competir, pueden llegar a costar 400 euros.

«Lo que más vale es todo el sistema electrónico que lleva para que emita luz y también sonido». Cuando se mueven emiten ese característico zumbido que cualquier fan de Star Wars ha replicado alguna vez. Para practicar ludosport la forma física no es lo más importante. «No gana el más fuerte ni el más rápido, es una cuestión de habilidad y técnica. Cualquier persona puede», explica Pérez.

En su primera clase con el nuevo grupo, además de enseñarles los movimientos más básicos y la posición de partida de los ataques, Pérez insiste mucho en la filosofía del ludosport, una disciplina en la que la terminología que se emplea es en italiano. «El concepto más importante de todos es el SeCuRi, acrónimo de Servizio, Cura y Rispetto». El servizio (servicio) hace referencia a la disposición a ayudar a los demás, tanto al instructor como a los compañeros. El rispetto (respeto) significa eso, respetar al rival y al deporte. «En este deporte tú mismo declaras los golpes que de ta el rival. Hay que ser honesto y respetar las normas. Y la cura es el más importante. Cura es salud, porque hay que evitar hacer daño al contrario. Hay que controlar tu fuerza y tu cuerpo», dice.

Enrique Navarro es uno de los alumnos de Pérez. «Me animé a probar como buen fan de Star Wars. Estuve probando y me entró el gusanillo. Me gusta porque esto va de técnica, de disciplina. No tienes que machacarte físicamente. Mejoras cuando tienes un control mental sobre tu cuerpo», dice.