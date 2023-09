Los tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, PSOE, Vox y ZeC, han pedido explicaciones a la alcaldesa, Natalia Chueca, por el cargo a las arcas municipales de una comida que disfrutaron ella, siendo todavía concejala de Servicios Públicos y Movilidad, el entonces concejal de Acción Social, Ángel Lorén, el de Urbanismo, Víctor Serrano, y la vicealcaldesa, Sara Fernández. El tíquet ascendió hasta los 136,70 euros, según ha adelantado el diario Público.

La comida tuvo lugar el pasado 8 de junio en un bar de La Almozara en el marco de la celebración del Zaragoza Burguer Fest, un evento gastronómico al que se presentan decenas de restaurantes de la capital aragonesa, cada uno de los cuales ofrece una hamburguesa de creación propia.

Por aquellas fechas, Natalia Chueca ya había ganado las elecciones municipales en Zaragoza. Era, por tanto, la alcaldesa in pectore, aunque no sería investida hasta el 17 de junio. Chueca seguía siendo, aunque de forma provisional, la concejala se Servicios Públicos y Movilidad, un área al que se cargó la factura, por lo que fue pagada con los fondos propios del ayuntamiento y no con el dinero del que disponen los grupos municipales.

Según publica Público, fuentes del Gobierno municipal comunicaron que se trataba de un error y que la factura ya ha sido pagada. El tíquet incluía tres copas de vino blanco, una de vino tinto, una Coca Cola Zero, dos aguas, una caña y cuatro copas de cerveza, seis hamburguesas, dos tartas de queso y dos cafés solos. En total, 136,70 euros.

Tras darse a conocer la noticia, los grupos municipales de la oposición en el ayuntamiento han salido a criticar "la merendola" de Chueca con los concejales del PP" a costa de las arcas municipales. "No nos sorprende, la verdad, pero nos muestra muy bien el poco respeto que tiene esta alcaldesa por el dinero público y por la gestión del dinero público. Seguro que este gasto no es el primero ni será el último que tenga este ayuntamiento en algo así y sigue en la línea de su predecesor, el señor Azcón. La señora Chueca se siente intocable", ha criticado la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás. "Utiliza los recursos del ayuntamiento a su antojo. Me choca que con un sueldo 86.343 euros no le de para pagar una merendola de hamburguesas", ha añadido.

El 'churrogate' como antecedente

Por su parte, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha anunciado que presentarán una moción en el próximo pleno, que se celebra este jueves, para instar a la alcaldesa a dar explicaciones por el pago de esta factura con dinero del ayuntamiento. Si los socialistas no quedan conformes con las palabras de Chueca, Ranera ha avanzado que pedirán convocar un pleno extraordinario sobre el asunto.

Ranera ha recordado otras ocasiones en las que los concejales del PP han pasado gastos indebidos a las cuentas del ayuntamiento. Ocurrió con la compra de unos lazos naranjas para la manifestación contra la Ley Celáa que se pagaron con dinero municipal (7,25 euros); con la adquisición de una docena de churros (3,60 euros); y con la compra de un iPhone de 1.200 euros para la concejala de Hacienda, que entonces era María Navarro. Todo eso pasó en 2021, con Azcón como alcalde, y según el PP fueron "errores" y que las cantidades se devolvieron.

Cada vez que sale a la luz una factura pagada con dinero público resuena el Ayuntamiento de Zaragoza el caso de la compra de un bote de gomina (15.90 euros) por el alcalde de ZeC, Pedro Santisteve, una polémica que el PP alimentó y que saltó incluso a la prensa nacional.

Chueca ha sido preguntada por esta cuestión y ha dicho que, "efectivamente", esa comida se produjo. "Fui con cuatro concejales y dos personas más del equipo en una comida que tenía como objetivo, además de trabajar y hablar de temas de trabajo, impulsar y promocionar un festival gastronómico e invitar a los zaragozanos a que fueran", ha defendido la alcaldesa. Sin embargo, finalmente los zaragozanos acabaron invitándole a ella, aunque, eso sí, "por error", ha insistido la alcaldesa.

"Hubo un error porque ese tíquet de esa comida se pasó a la consejería (de Servicios Públicos) en vez de al grupo popular como debería de haber sido. Ayer nos enteramos de esta cuestión, de la que no era consciente, y hemos reembolsado el dinero y corregido el error. Lo lamento pero creo que tiene la importancia que tiene a pesar de que haya partidos políticos que quieran que se hable de eso y no que se hable de otras cosas que creo que importan más a los zaragozanos", ha zanjado Chueca.

Pero no solo desde la izquierda han denunciado el pago de las hamburguesas con dinero público. También desde Vox se han mostrado críticos. "Hoy nos toca hablar de las hamburguesas que nos ha tocado pagar a los contribuyentes a la alcaldesa y su equipo. Un gasto que no se debería haber cargado a las cuentas municipales y que no sucedería si nos hubieran hecho caso a lo que hemos solicitado tantas veces: que se haga público el libro mayor de cuentas de partidas del ayuntamiento. la publicación de los gastos municipales, de todos ellos, evitaría este tipo de situaciones", ha dicho el portavoz de Vox, Julio Calvo.