El tiempo se agota. Las diferentes ciudades españolas que aspiran a convertirse en sede del Mundial 2030 comienzan a enseñar sus cartas y a postularse sin temor a pisar a las demás para conseguir un hueco en el campeonato. Y Zaragoza, aseguran fuentes conocedoras del proceso de selección, sigue en la batalla por entrar entre las seleccionadas. Falta concretar la fórmula escogida para financiar el estadio, algo que como dijo aquel, «no es cosa menor, sino cosa mayor». Pero el ayuntamiento de la capital aragonesa ha pisado el acelerador y antes del 30 de octubre, fecha límite a la que se comprometió con la RFEF, presentará la solución.

No obstante, nada está todavía garantizado. Según publicó este jueves Cadena Ser, habrá diez estadios en España en los que se celebren partidos en el Mundial, y ocho estarían ya seleccionados. Serían el Bernabéu y el Wanda Metropolitano en Madrid; el Camp Nou y el RCDE Stadium, en Barcelona; San Mamés, en Bilbao; Anoeta, en San Sebastián; La Cartuja, en Sevilla; y Mestalla, en Valencia. Zaragoza, por tanto, no tendría nada asegurado.

Solo quedarían entonces dos huecos para entrar entre las seleccionadas y la capital aragonesa tendría que competir con Vigo, La Coruña, Gijón, Murcia, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, ciudades que, según la emisora de radio, partirían con ventaja frente a Zaragoza.

Pero fuentes consultadas por este diario consideran que Zaragoza no tiene, ni mucho menos, la batalla perdida. Es más, aseguran que la Federación no ha designado ni oficialmente ni oficiosamente ninguna de las sedes más allá de las obvias, como son el Bernabéu y el Camp Nou, los dos únicos estadios con capacidad para acoger a más de 80.000 espectadores, un requisito necesario tanto para el partido inaugural como para la final.

El único deber que debe cumplir Zaragoza es «dar certezas» y ofrecer «un compromiso» de que existe ya una fórmula con la que levantar el nuevo estadio. Y esta solución, que pasará por una sociedad mixta, se anunciará antes de que acabe el plazo dado por la RFEF. Es más, la semana que viene la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha convocado ya una junta de portavoces para exponer, ante el resto de partidos que forman parte del pleno municipal, cuál es la vía de salida por la que se ha optado para satisfacer los requerimientos de la Federación.

Dos opciones

En estos momentos, el consistorio trabaja en dos alternativas: una en la que la DPZ entraría en la sociedad mixta junto con el ayuntamiento, la DGA, el Real Zaragoza y, quizás, Ibercaja o algún otro socio privado; y otra en la que la DPZ no entraría, una opción que gana peso y que los responsables políticos municipales ven más factible «a tenor» de las declaraciones de este juevesdel presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, del PSOE. No obstante, Chueca ha vuelto a «tender la mano» a Sánchez Quero para que se una al proyecto.

Y es que el presidente de la DPZ viajó este jueves hasta Madrid para reunirse con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, en busca de información para poder decidir si entra o no en la operación Romareda. Y la conclusión que sacó Sánchez Quero, según declaró ante los medios de comunicación, es que tanto Azcón como Chueca «no dijeron la verdad» cuando afirmaron que había una fecha límite –final de octubre– para cerrar «la propuesta para el campo de fútbol».

«La reunión ha sido muy clarificadora y hemos podido recabar información de primera mano», dijo Sánchez Quero, quien opinó que la imposición de una fecha límite ha sido una estrategia de Azcón y Chueca para presionar a la DPZ para que participe en el proyecto de construcción de un nuevo campo de fútbol que pueda acoger partidos del Mundial de 2030. Quero, eso sí, no descartó formar parte de esa sociedad mixta, pero advirtió: «Somos una institución seria y no vamos a caer en las prisas y la precipitación porque ya hemos visto adónde nos han conducido las prisas y la precipitación del señor Azcón y de la señora Chueca: a un proyecto fracasado y a la casilla de salida».

Sin embargo, tanto desde el Ayuntamiento de Zaragoza como desde la Federación Aragonesa de Fútbol afirman que sí que existe un compromiso firmado con la Federación Española de Fútbol para aportar una fórmula con la que financiar las obras del estadio antes del 30 de octubre.

"En la parrilla de salida"

Con respecto a las posibilidades de Zaragoza de convertirse en sede, desde la Federación Aragonesa de Fútbol apuntan que Zaragoza «está en la parrilla de salida» en esa carrera por conseguir un hueco en el Mundial.

Otras fuentes conocedoras del proceso de selección de sedes aseguran además que la RFEF siempre ha mostrado mucho interés en que Zaragoza esté sí o sí entre las sedes del campeonato mundialistas, entre otras cosas, por su conexión por AVE con Madrid y Barcelona. A la capital aragonesa solo le falta un requisito, insisten estas mismas fuentes, que es la aportar una garantía de que el estadio se va a construir. Y ese compromiso se dará a conocer antes de la fecha límite acordada con la RFEF. Así, según ha podido saber este diario, Zaragoza partiría con ventaja frente al resto de competidoras dado su tamaño y las posibilidades y servicios que ofrece. Es más, a Valencia se le da por garantizada la plaza entre las sedes españolas por ser la tercera ciudad de España, pero la capital del Turia tampoco tiene todavía una hoja de ruta definida para acabar el Nou Mestalla.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha llegado a decir que su objetivo principal es que el nuevo campo de fútbol, en obras desde hace una década, se termine. Pero que no correrá para poder llegar a los plazos que exige la RFEF de cara al Mundial, una postura que aquí en Aragón sí que mantiene la DPZ pero en ningún caso el ayuntamiento o el Gobierno de Aragón. Ambas instituciones defienden que el campeonato mundialista es un proyecto de «vital» importancia para la capital aragonesa y para toda la comunidad y que no es momento de bajarse del carro ni de autodescartarse. Zaragoza tiene trabajo por delante. Pero el Mundial no está perdido.