Las disputas por el futuro de la nueva Romareda siguen salpicando la actualidad política de la comunidad. El duro comunicado del Real Zaragoza contra el PSOE tras conocerse que la DPZ no entrará en la construcción del futuro estadio ha sido apoyado por la alcaldesa de la capital, Natalia Chueca, que se ha alineado con el club y ha criticado "el boicot" que según ella practican los socialistas.

"Hay que agradecer la claridad del Real Zaragoza", ha señalado Chueca este sábado en un acto del Partido Popular. "Hay una institución que se dedica a boicotear el bien común y el de todos los zaragozanos", ha comentado en referencia a la DPZ, y por extensión a un PSOE aragonés que "está cruzando una serie de líneas rojas que no se deberían pasar". Para la regidora, "los políticos nos debemos a los vecinos que nos votan", justo antes de dirigir una potente crítica al presidente de la diputación provincial, Juan Antonio Sánchez Quero: "A este señor no le ha votado nadie y lo han puesto a dedo, solo le han votado en su pueblo". "Este señor no está a la altura del cargo que ostenta", ha completado la regidora.

Viajando hacia las elecciones en las que arrasó el Partido Popular hace cinco meses, Chueca cree que "el votante del PSOE no está de acuerdo con lo que hacen los gobernantes a los que ha elegido".

"No queremos que Zaragoza pierda oportunidades", ha insistido la alcaldesa, que se pregunta por qué "el PSOE prefiere remar en contra en vez de sumar, porque es algo difícil de comprender".

El primer proyecto no se olvida

Aquella injiciativa que lideraba el club, "que no iba a costarle nada a la ciudad", sigue siendo la mejor para la alcaldesa, que ha recordado que "cayó también por intereses políticos", en referencia al recurso de Podemos.

"El PSOE lleva más de dos años boicoteando todo lo que tiene que ver con La Romareda", ha finalizado Chueca, que ha criticado que "ni siquiera se haya podido tener una reunión con la DPZ" y que ha mantenido que desde su puesto "se sigue tendiendo la mano al PSOE para que sume y vea este proyecto como un proyecto de ciudad".