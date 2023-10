El Partido Popular y Vox han votado a favor de la moción emitida para desalojar de la cárcel de Torrero al colectivo 'Kike Mur' y recuperar la plena posesión de este espacio con el fin de ofrecer servicios municipales a los vecinos del barrio de Torrero.

El grupo municipal Vox ha presentado la moción esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para instar al Gobierno de la ciudad a iniciar acciones judiciales civiles para la recuperación de este centro social en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proceder al desalojo "temprano". "Vamos a empezar ya", ha pedido.

La concejal de la formación Eva María Torres, quien ha asegurado que este lugar es "un espacio okupado, autogestionado y antiautoritario", ha sostenido que esta conversión cuenta con el "agravante" de que es el Ayuntamiento y todos los vecinos de Zaragoza "los que hemos pagado las obras de reparación que se han acometido en el pasado y el suministro eléctrico".

"La mera existencia de un inmueble, sea de titularidad pública o privada, ocupado en contra o al margen de la voluntad de su legítimo propietario supone una vulneración clara del derecho a la propiedad privada -si es de titularidad privada- y de la Ley en cualquier caso", ha indicado.

Además, Torres, para quien este colectivo "presenta comportamientos violentos y situaciones incómodas", "las administraciones públicas tienen el deber de proteger los edificios municipales para ofrecer servicios en ellos como ha sucedido con el desalojo del Luis Buñuel".

"Ni una sola queja"

Respecto a esta moción, el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, quien ha señalado que ese punto es "improcedente" y "genera problemas que no hay", ha asegurado que desde la Junta del Distrito de Torrero no se ha recibido "ni una sola queja" sobre el centro y que "las actividades revierten al barrio y no generan problemas".

En este sentido, desde ZeC, que han votado en contra a esta moción junto al PSOE, Suso Domínguez ha dicho que "se trae un debate irreal" porque "parece que molestan y preocupan las iniciativas ciudadanas que sirvan de alternativa al sistema dominante de consumo".

"Nosotros creemos que estos espacios autónomos de administración local son necesarios porque suponen un profundo crecimiento democrático y que, además, necesitan estructuras y políticas que los protejan", ha subrayado.

Un centro de memoria democrática

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha expresado que, a pesar de que "estas mociones se presentan cuando tienen canguelo", el Partido Socialista apoya el desalojo de este centro porque "la situación es insostenible a largo plazo", pero lo ha hecho bajo la condición de crear en ese espacio un centro de memoria democrática, al que se han opuesto PP y Vox.

Además, el consejero Ángel Lorén del Partido Popular ha hecho hincapié en que, aunque "para la izquierda la okupación es un problema que no existe", desde el Gobierno municipal "se va a proteger el patrimonio público y se va a trabajar en la recuperación de la cárcel de Torrero".