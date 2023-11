La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que gobierna la ciudad con 15 concejales –le falta uno para conseguir la mayoría absoluta–, cargó este jueves contra el que es su «socio preferente», Vox. La relación entre los populares y la ultraderecha no pasa por su mejor momento y la regidora aseguró que los concejales del partido de Abascal en la capital aragonesa se han «unido» con «los socios de Puigdemont y los defensores de los terroristas de Hamás», en referencia a al PSOE y a Zaragoza en Común, respectivamente.

Chueca le dedicó estas duras palabras a Vox después de ser preguntada por el rechazo de la oposición a dos propuestas del PP en el ayuntamiento: el nuevo acuerdo para regular las aportaciones a los grupos políticos municipales y la candidatura de Zaragoza para ser Capital Europea del Deporte.

La alcaldesa dijo estar «bastante sorprendida» por ambas cuestiones. El PP presentó el pasado martes una propuesta para regular las aportaciones a los grupos después de que la Intervención General del ayuntamiento dictara que los populares debían devolver más de 200.000 euros de dinero que recibió en el mandato anterior por parte del consistorio para contratar personal, pero que no destinaron a tal fin.

El informe del interventor

«Hubo un acuerdo de portavoces en 2019. Y eso se hizo para beneficiar a los grupos minoritarios pudieran tener más trabajadores», explicó Chueca, quien avanzó que el PP alegará contra el informe del interventor.

No obstante, el interventor no entra a valorar el acuerdo que se alcanzó hace cuatro años y que permitió al grupo municipal del PP contratar a sus propios trabajadores a cambio de más fondos municipales, sino que pide devolver el dinero que se les aportó para gastos de personal y que no gastó en esta cuestión.

«Solo buscan desestabilizar al Gobierno e impedir que sigamos trabajando», afirmó Chueca. La propuesta del PP para regular este asunto contó con el rechazo del PSOE, Vox y ZeC.

Sobre la candidatura de Zaragoza para ser la Capital Europea del Deporte en 2026, la alcaldesa dijo que se trata de un «proyecto beneficioso». No obstante, ha despertado el recelo de los tres partidos de la oposición por el desembolso que tendrá que hacer el ayuntamiento para hacerse con el título.