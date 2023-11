El Gobierno municipal de Zaragoza ha iniciado de nuevo este jueves los trámites para adjudicar la construcción y gestión de las piscinas de La Almozara, una reivindicación histórica "y que han prometido hasta ahora casi todos los gobiernos", ha recordado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. No obstante, esta no es la primera vez que el PP intenta llevar a buen puerto el proyecto, puesto que en el anterior mandato, con Jorge Azcón como alcalde, ya se licitaron las obras, pero la empresa a la que se le encargaron los trabajos acabó renunciando en 2022.

El proyecto que sale ahora a licitación es idéntico al anterior y tendrá un precio estimado de 18,2 millones. Los únicos cambios que se han introducido en el expediente que ya no será obligatorio para la constructora de conseguir el sello de Passive House para el futuro edificio de las piscinas y la creación de un parking de 500 plazas, que ahora se limitará a 250 por la exigencia de los vecinos, ha asegurado Serrano.

Conseguir ese certificado de Passive House, que implica que el gasto energético se reduzca a mínimos, era uno de los motivos que habían espantado a muchas empresas a la hora de presentarse al concurso público en la primera ocasión que se lanzó, puesto los equipamientos que incluyen piscinas climatizadas consumen mucha energía, lo que hace casi imposible conseguir un sello que, por otro lado, otorga una empresa privada.

Concesión administrativa

Y es que en el primero proceso de licitador solo hubo se presentó una oferta, la de BPXsport, que acabó renunciando al contrato. La compañía, primeramente, había rechazado cobrar el canon anual que el ayuntamiento ofrecía, lo que luego le impidió acceder a la financiación necesaria para levantar el complejo.

Si esta vez todo sale tal y como se ha planeado, las piscinas de La Almozara tendrían que empezar a construirse el año que viene y estar terminadas a finales de 2025. Este nuevo centro deportivo estará gestionado por una empresa privada en régimen de concesión administrativa -por un periodo de tiempo de 40 años-, aunque los precios deberán ser los mismos que en el resto de equipamientos municipales que dependen directamente del ayuntamiento.

El centro dispondrá de piscinas cubiertas y exteriores, una sala de fitness de 1.000 metros cuadrados, solarium y pistas de pádel, entre otras muchas cuestiones. Se construirá en el solar que queda libre entre el centro de salud y La Aljafería, a la derecha de la avenida Ciudad de Soria en dirección salida de la ciudad.

No obstante, los concejales del PSOE han recordado que esta no es la primera vez que se anuncia la segunda licitación de las piscinas de La Almozara. En abril, en precampaña, Víctor Serrano ya anunció que se había aporbado el expediente para abrir el concurso y adjudicar las obras. "Desde entonces hemos estado trabajando", ha justificado Serrano, si bien el contenido de ambas ruedas de prensa del concejal de Urbanismo, la de este jueves y la de abril, ha sido similar.

"Volver a mentir"

Asimismo, el edil socialista Horiacio Royo ha advertido que entre los expedientes aprobados este jueves en Gobierno no está el que abre el proceso de licitación de las obras y la gestión de las nuevas piscinas de La Almozara. Solo aparece el que acuerda suspender el primer proceso adjudicador que acabó con la renuncia de BPXsport. No obstante, según han explicado fuentes municipales a este periódico, el expediente de licitación no consta en el orden del día de los asuntos tratados en Gobierno por error. Pero sí, se ha aprobado la licitación de la obra.

Acompañado por el concejal Guillermo Ortiz, Royo ha acusado de "volver a mentir" a Serrano. El concejal de Urbanismo ha explicado que no pudo acudir al pleno extraordinario de la junta de distrito de La Almozara en el que se iba a debatir sobre las piscinas por problemas de agenda después de haber sido avisado con poco tiempo. Sin embargo, los socialistas han demostrado que la invitación se le hizo llegar a Serrano justo una semana antes de la cita.