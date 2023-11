Mamás en Acción llega a Zaragoza para acompañar a los niños en el hospital

«¿A quién le gusta estar enfermo y solo?», se preguntó hace diez años Majo Gimeno cuando vio a un niño enfermo solo sin padres en una habitación del hospital La Fe de Valencia. «Me dirigí a control de enfermería y avisé de que no tenía compañía. A título personal no podía estar con él y me dijeron que el acompañamiento se tenía que hacer a través de una fundación y no había ninguna que realizase esta labor», explica a este diario. Eso le impulsó para fundar Mamás en Acción, una iniciativa solidaria que se presenta en Zaragoza y que echa a andar en la capital aragonesa con una red de 200 voluntarios que ya se han dado de alta.

La idea de Gimeno ha pasado a convertirse en una gran comunidad de personas que, de manera altruista, acompaña a los menores sin soporte familiar en los hospitales cuando estos tienen que recibir tratamientos o algún tipo de ingreso. Actualmente, Mamás en Acción está presente en Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Castellón y cuenta con más de 3.000 voluntarios. En sus diez años de existencia, ha acompañado a 800 niños en toda España. Desde el colectivo están «deseosos» de poder ejercer su labor de acompañamiento en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde empezará su actuación. Aunque el nombre hace alusión a las madres, en la red de voluntarios también hay hombres y el perfil es muy variado. El funcionamiento consiste en que estas personas se reparten y organizan sus horarios para que siempre haya alguien con el niño que está hospitalizado. «Acompañamos tres perfiles de pequeños: niños de 0 a 18 años que han sufrido maltrato infantil; aquellos que tienen padres que viven en riesgo de exclusión social; y niños con enfermedades crónicas», explica Gimeno. «No somos un recurso de desahogo para padres cansados», incide Gimeno, pues este servicio se presta únicamente a aquellos «que realmente lo necesitan», aunque también hacen guardias. «Se hacen cuando los padres no pueden estar presentes durante todo el día en el hospital y no pueden abandonar su trabajo por encontrarse en una situación económica delicada», cuenta. «Nuestra compañía es siempre bien recibida por los niños. Al principio tardan en acostumbrarse a nosotros y nos preguntan qué hacemos ahí, pero nunca nos han pedido que nos vayamos y agradecen mucho nuestra presencia en el hospital», indica Gimeno. El 27% de los niños y jóvenes de Aragón sufren ‘bullying’ Los voluntarios acaban entablando una relación de afecto con los pequeños, que tienen la posibilidad de ser escuchados y pasar estos duros momentos con alguien. Además, esta compañía incide positivamente en su recuperación. «Está demostrado a nivel científico que los niños con los que estamos se recuperan antes. Ante estas situaciones que sufren con una enfermedad en solitario, su sistema inmune baja y crece su miedo y ansiedad. Sin embargo, con nuestra ayuda se reduce esa sensación y el miedo. Eso ayuda a que el tratamiento sea más efectivo», dice Gimeno.