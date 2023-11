La tensión y la excitación han marcado este martes el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza convocado por el Partido Popular para mostrar su rechazo por la Ley de Amnistía acordada por el Partido Socialista con los "independentistas" y para reprobar a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, de "mentir" a los españoles con el único objetivo de conseguir los siete votos de la discordia (los de Junts) y así "perpetrarse en el poder" mediante "una ley infame" para los intereses del conjunto de España.

En una jornada en el que el resultado de la moción estaba claro, y así fue aprobada por 18 votos a 12 (Vox apoyó al PP mientras que los partidos de izquierda votaron en contra), lo más interesante iba a ser comprobar de qué manera se reprochaban los unos a los otros sus diferentes posturas. Además, en esta ocasión también fue protagonista la sociedad civil al participar hasta 16 representantes de muy variopintas asociaciones y entidades de la capital aragonesa. Todos ellos se mostraron en contra de la amnistía y decepcionados con los concejales socialistas por no "representar los intereses de los zaragozanos".

Tras escucharlos, comenzó las hostilidades entre los diferentes grupos políticos el primer teniente de alcalde, Ángel Lorén, que ha asegurado que hay que luchar "contra aquellos que quieren saltarse la Constitución y crean ciudadanos sin derechos en una España chantajeada por unos políticos sinvergüenzas y delincuentes". Lorén ha insistido asegurando que "un gobierno sin separación de poderes no es democrático".

Polémica

Después ha sido el turno del portavoz de Vox, Julio Calvo, que ha advertido por su parte que si Sánchez es investido presidente ese precio será a un precio muy caro. “El soborno de hoy es el chantaje de mañana. España va a quedar exhausta y arruinada”. Por su parte, Elena Tomás (Zaragoza en Común) afirmó que “el problema es que la derecha española no ha sido democrática nunca y cree que el Estado y el país es suyo". Su intervención estuvo marcada por la polémica, ya que, hablando de irregularidades, sacó a colación la supuesta financiación de Vox a través de Irán y el atentado contra Alejo Vidal-Quadras. Además, Elena Tomás se refirió a una parte de los manifestantes del pasado domingo ("no saben reivindicar sin sacar el facha que llevan dentro"), algo que no gustó al público que acudió al pleno, que no paró de abuchearla.

Lola Ranera, la gran interpelada este martes tanto por los ciudadanos que han participado en las comparecencias previas como por los concejales, ha argumentado que “el auténtico drama” del PP es que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha sido “incapaz de gobernar este país”, incluso “existiendo esa mayoría conservadora”. Ranera exigió a la bancada de la derecha que sea “responsable”, esperando que “toda esta crispación, violencia e incluso odio no acabe afectando a toda la sociedad”. Además, pidió a Natalia Chueca que "deje de instrumentalizar el Ayuntamiento de Zaragoza"

En una intervención interrumpida por los gritos del público, ha condenado que el Partido Popular no “haya sido capaz de condenar los ataques violentos a las sedes del Partido Socialista”, dado que sus compañeros están siendo “absolutamente agredidos” ante “el silencio atronador de los señores del PP”.

La alcaldesa

Antes de la votación, cerró el pleno Natalia Chueca, que se mostró especialmente crítica y molesta. "Estamos viendo cómo el Partido Socialista ha dejado de ser demócrata y constitucionalista porque ha preferido unirse a quienes quieren romper nuestro Estado de derecho para evitar la alternancia de poder y respetar el resultado de las urnas", subrayó Chueca. "Estamos ante el mayor fraude de la historia democrática de este país. El PSOE no es socialista, ni obrero ni español. Van a comprar los votos de los que quieren romper España", aseguró. La alcaldesa acabó pidiendo (sin ninguna esperanza) "que hicieran el voto de la dignidad y la conciencia y no el del partido". Una votación que transcurrió sin ninguna sorpresa y según lo previsto y que puso el punto final a uno de los plenos más broncos que se recuerdan en los últimos tiempos.