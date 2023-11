Donde normalmente se juega a baloncesto y balonmano tuvo este miércoles lugar una escena digna de película. En el pabellón polideportivo del centro municipal Salduba irrumpieron doce agentes del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional y un grupo de sanitarios del cuerpo de Bomberos para rescatar a un grupo de rehenes que habían sido retenidos por un hombre violento. No obstante, se trataba de un simulacro, por lo que no hubo que lamentar víctimas.

La operación formó parte de una jornada de ámbito nacional sobre Sanidad Táctica Civil en la que han participado 250 profesionales de distintos puntos de España. El objetivo era avanzar en los protocolos establecidos en caso de que ocurra un evento violento con numerosas víctimas y mejorar la coordinación entre la Policía Nacional y los bomberos, puesto que esta es «la clave» para que estos operativos tengan éxito, defendió el jefe médico de Bomberos, Armando Cester. El primero de los ejercicios consistió en la simulación de un secuestro de dos personas en una casa por parte de un hombre armado. Los agentes, en formación de a uno y protegidos con un escudo se acercaron a la puerta de la vivienda cuando sonó el primer disparo, que retumbó por todo el pabellón. 12 Un policía resultó entonces herido, momento en el que el cual aparecieron los sanitarios de Bomberos. Momentos después, los agentes, fuertemente armados, entraron a la vivienda, donde lanzaron una granada de humo y otra aturdidora. El otro simulacro consistió en un «mini Bataclán», puesto que se trataba de un evento con múltiples víctimas en un lugar cerrado. Con estos simulacros, tanto la Policía y los Bomberos pueden practicar para después actuar en caso de ataque terrorista. Uno de los asistentes a la jornada fue precisamente uno de los médicos que estuvo presente en los atentados de París del año 2015, donde murieron 130 personas.