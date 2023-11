Black Friday 2023 | Las mejores ofertas y descuentos en Amazon, en directo

ZeC critica una subvención a una tienda de helados para crear una galería comercial que no existe El proyecto, presentado por Inversiones Empresariales Ebro S.L, corresponde a una convocatoria pública del 10 noviembre del 2022 en la que se adjudicaron nueve subvenciones, entre ellas ésta, a la “innovación en el sector comercial” El paseo comercial ‘La Dulce Zaragoza’ no existe, la página web no tiene “servidor encontrado” y argumentan como actividad realizada la “compra de dos pantallas interactivas”