Más de un año después del regreso de la Selección Española de fútbol a La Romareda, en el partido amistoso que le enfrentó a Suiza el 24 de septiembre de 2022, las obras que se tuvieron que acometer antes para hacerlo posible podrían traer cola ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza. La puesta a punto del estadio para cumplir con la normativa obligó a realizar unos trabajos que se encargaba de contratar el Real Zaragoza. Lo hizo en base a un convenio con el que el consistorio se comprometía a hacer una aportación económica de 399.752 euros. Pues bien, el club presentó el mes pasado las facturas de lo que al final se hizo ese verano, más de un año después del choque, y todas ellas suman 606.233,42 euros, lo que significa un 50% de sobrecoste sobre lo estimado inicialmente.

Intervención las ha aceptado todas salvo una, la que afecta a la iluminación del estadio, que contribuyó decisivamente a ese desfase, ya que el consistorio preveía gastar la mitad de lo que costó. Pero es que se encareció porque se descartó una idea propuesta desde el área de Urbanismo, la de adquirir de segunda mano 160 focos que años atrás el Athletic de Bilbao retiró del viejo San Mamés.

Ha pasado el tiempo y es cierto que el ayuntamiento ya está pensando en cómo construir un estadio nuevo para el Real Zaragoza. Y también lo es que quizá entonces, que ya estaba en mente este proyecto y que en ese momento iba a costearlo íntegramente el club, se pensó que no había que tirar la casa por la ventana para cambiar la deficiente iluminación del campo de fútbol. Esa que desde hace años le venía costando una sanción económica al club por parte de La Liga por no tenerla en condiciones.

Pero hay detalles en esas facturas que ahora pueden generar nuevas incógnitas. Sobre todo porque hay un grupo municipal en la oposición, Zaragoza en Común, que lleva preguntando por estas facturas de 2022 en Urbanismo y en Hacienda desde el pasado mes de octubre. Con poco éxito. Ahora ya se conoce en detalle todo lo que se hizo y cuánto costó adecuar el túnel de vestuarios, la climatización y taquillas de los mismos, la tribuna y la sala de prensa, la de los controles antidopaje, y la adecuación de los palcos y las gradas de animación. Y la iluminación, el más llamativo de los gastos.

Lo es por varios motivos. Primero porque fuera Urbanismo planteara al inicio optar «por la adquisición de 160 focos que ofrece el Club Athletic de Bilbao del antiguo campo de San Mamés» en la propuesta presentada por el consistorio. En ella cifraba los costes de adquisición y transporte de las luminarias en 125.000 euros y las tareas de desmontaje de los antiguos y montaje de los comprados en otros 68.000. En total 193.000 euros (sin IVA incluido).

Las luces led costaron el doble de lo previsto

¿Qué se hizo finalmente? Según consta en dos facturas de la empresa que suministró los focos, JAB Aragón Dam (que es patrocinadora del club), se gastaron 278.296 en la compra de las luminarias, más del doble de lo esperado, y otros 52.720 se pagaron en la instalación, que realizó Montajes Eléctricos Arranz, empresa que trabaja habitualmente para la entidad blanquilla en La Romareda. En total, 331.016 euros, todo sin el IVA incluido, un 71% más que lo que preveía el presupuesto inicial. Y eso significa que 148.000 euros de los 206.000 que supone el sobrecoste global de las obras realizadas se atribuyen a la sustitución de la iluminación.

Pero en las facturas presentadas por el Real Zaragoza en octubre de este año hay un error que podía dar lugar a la duda. Las dos emitidas por la empresa que suministró los focos, JAB Aragón Dam, señala que eran leds las luminarias que se compraron mientras que la que los instaló, Montajes Eléctricos Arranz, asegura literalmente que cobró 52.720 euros (63.791 con el IVA incluido ) por la «instalación de 160 focos de 2.000W de halogenuro metálico con arranque en caliente propiedad del cliente». ¿Cuál de las facturas está en lo cierto? La empresa que efectuó la venta aseguró ayer a este diario que «se compraron de leds, no halógenos» y que «los focos no solo no son como los del viejo San Mamés sino que son similares a los del Santiago Bernabéu». Se compraron 172 y se quitaron los 328 proyectores halógenos que había.

Esa contradicción entre facturas sería una cuestión menor si no fuera porque el consistorio obtuvo fondos europeos para sustituir la iluminación del estadio por luces led. Una circunstancia a la que Intervención alude cuando concluye que la validación de ese gasto «se aplicará a la tramitación de otra subvención otorgada mediante convocatoria efectuada según Orden CUD/1-1 3612322, de 18 de noviembre, al Ayuntamiento de Zaragoza», por la que el Consejo Superior de Deportes le adjudicó «142.648,44 euros». Aunque también dice el interventor que su «abono al Real Zaragoza estaría justificado» pese a que «se tramita en expediente independiente».

Estas ayudas partían de los fondos Next Generation y Europa exigía para lograrlas, precisamente, la apuesta por una mejora en la eficiencia energética. De manera que si la iluminación instalada, como parece en la factura del montaje, no fueran focos de tecnología led sino halogenuros metálicos, el ayuntamiento tendría que dar muchas explicaciones por el uso dado a esos fondos.

Pero esas ayudas europeas han permitido sufragar lo que el club decidió hacer y que Urbanismo no contemplaba, que era colocar focos nuevos y de tecnología led. Para el consistorio no era mayor problema adquirir esas luminarias de segunda mano del viejo San Mamés, ni que fueran lámparas de halogenuros metálicos como los que ya tenía. Sencillamente, los del campo del Athletic sí permitían «la posibilidad del encendido instantáneo en caliente en caso de corte del suministro eléctrico». Un gasto mínimo para que España y Suiza jugaran un partido en Zaragoza.