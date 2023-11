En una nube, así se encuentra Ronald Cabrera después de hacerse con el reconocimiento a mejor tapa del XXVIII Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia con su propuesta de Donut Maño. El cocinero de La Cava asegura que no esperaba resultar ganador, “aun estoy asimilando lo que ha pasado. Nos presentamos con la esperanza de ganar algo pero no imaginamos que íbamos a conseguir el primer puesto, ha sido toda una sorpresa”.

Una sorpresa es también su tapa ganadora que con aspecto de ser un donuts dulce, en realidad atesora un trampantojo al más puro estilo aragonés. “Queríamos hacer algo con alimentos de Aragón para respetar nuestro concepto de trabajo con productos de cercanía y kilómetro cero”, explica el joven cocinero. Tras varias pruebas dieron con este donuts de carrillera de cerdo duroc al chilindrón con carne desmenuzada y gelatina en su propio jugo aderezada con vino tinto de las Cinco Villas y una pieza de Jamón duroc de Monroyo.

Este puerto riqueño de 29 años llegó a Zaragoza en 2018 en busca de trabajo y se acercó hasta el restaurante La Cava donde solo tenían disponible un puesto de friega platos. Natural de Puerto Rico ejercía de cajero en su ciudad y no tenía formación de cocina. “He hecho cursos de cocina en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) siempre he hecho mis propias investigaciones. Empecé con libros de cocineros con Estrella Michelín y revistas gastronómicas pero no tengo formación reglada”, comenta Ronald.

Su ascenso hacia la cocina se fraguó poco a poco y sin esperarlo. “Me presentaron la oportunidad cambiarme de puesto y empecé como ayudante de cocina y con la llegada de la pandemia despidieron al jefe de cocina y me quedé yo en su puesto”, expresa Cabrera. Ya en 2023 me ofrecieron participaciones en las empresas del grupo Canterbury para ser socio.

El plato que más le gusta elaborar es el postre y aunque intenta apostar por productos de proximidad no olvida sus raíces. “Siempre intento darle un toque latino a mis platos me gusta utilizar sabores tropicales como el plátano, la yuca, el coco y el jengibre que son alimentos que se usan mucho allá”.

El joven valora positivamente Zaragoza como una ciudad cómoda y cercana. “La cultura es diferente y el clima también. Al principio me costó un poco adaptarme a la gastronomía”. Lo cierto es que todavía no ha tenido tiempo de pensar sobre sus expectativas para el futuro, aunque es innegable que su carrera como cocinero aspira a ser prometedora. “Lo de estudiar y seguir formándome siempre ha estado en mis planes, todavía no sé qué hare con el premio pero seguramente lo invierta en comprar más utensilios de cocina para La Cava”.