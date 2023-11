Los partidos se enzarzan sobre la prohibición de las placas en la huerta de Zaragoza

La gestión de la instalación de nuevos proyectos de energía renovable sigue siendo motivo de conflicto en el Ayuntamiento de Zaragoza. Los grupos políticos tendrán que posicionarse mañana en el pleno sobre una modificación del Plan General impulsada por el área de Urbanismo, pero este martes los partidos políticos de la izquierda se adelantaron al debate y criticaron lo que consideran «mentiras» por parte del concejal del ramo, Víctor Serrano. Y desde Vox alertaron de que, en caso de que no se acepten las enmiendas al texto presentado por el PP, no votarán a favor, por lo que la regulación no saldría adelante.

La propuesta de modificación del Plan General impulsada por Serrano pretende prohibir la instalación de plantas de energía renovable (placas solares y aerogeneradores) en los terrenos del término municipal catalogados como huerta tradicional. No obstante, tanto ZeC como Vox y el PSOE criticaron en el debate inicial de esta iniciativa que el texto incluía un «agujero» por el que se podían «colar» todos aquellos proyectos que se inicien hasta la aprobación definitiva de esta nueva normativa. Por esta cuestión, PSOE y ZeC votaron en contra y los concejales de Vox advirtieron que, si no se eliminaba un párrafo de la modificación del Plan General, votarían en contra en el pleno de mañana. Urbanismo quiere prohibir la instalación de plantas renovables en las zonas de huerta En concreto, piden que se elimine del texto de la modificación un párrafo que «da carta blanca a todo aquel que hubiese presentado el proyecto con anterioridad a esta modificación», según criticó el concejal de Vox Armando Martínez. Para solventar este asunto, Vox ha presentado una enmienda que modifica el texto presentado por el PP y que los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando, si bien Víctor Serrano ya abrió la puerta a incluir el sentir de la oposición en la nueva norma para poder contar con su voto favorable. Sin embargo, este martes, el concejal socialista Horacio Royo criticó de nuevo que la propuesta del PP «incumple de forma flagrante los compromisos adquiridos con los vecinos» de Movera, donde se sitúan las huertas afectadas por los proyectos de renovables, y anunció que también han presentado una enmienda para eliminar del texto de la modificación el párrafo que permitiría tramitar nuevos proyectos hasta que la norma esté aprobada. ZeC también ha presentado enmiendas en este sentido y pidiendo extender la protección más allá de las huertas, concretamente a las zonas de estepa y secano. Desde el Gobierno municipal afirmaron que «el objetivo es enriquecer el texto original» e incluir aquellas modificaciones que los técnicos consideren válidas.