La Romareda se enfrenta este próximo miércoles a un nuevo día D. El plan impulsado por el equipo de Natalia Chueca para constituir una sociedad junto a la DGA y al Real Zaragoza se votará este miércoles en una comisión extraordinaria de Presidencia en la que el Gobierno municipal del PP deberá convencer, al menos, a Vox. Con la abstención de los de Abascal valdría para que el expediente siguiera su curso, pero a estas horas, desde Vox no tienen clara todavía su postura de voto.

Tampoco el PSOE ha desvelado su posición al respecto del expediente, aunque lo que sí que parece claro es que ZeC se posicionará en contra de las intenciones de Chueca, lo que resultaría coherente con la postura que ha mantenido la formación hasta la fecha.

El PSOE, en los últimos meses, ha ratificado su apoyo a la necesidad de construir un nuevo estadio en Zaragoza, aunque siempre se han mostrado escépticos con las verdaderas intenciones del PP y el negocio que el nuevo estadio supondría para el Real Zaragoza. Y lo cierto es que, según los estudios económico-financieros que acompañan el expediente que este miércoles se debatirá y votará, al Real Zaragoza le va a salir muy rentable la fórmula escogida por los socios públicos de la sociedad mercantil.

El club va a poner 40 millones de euros de capital social para constituir la sociedad, más un canon de 160 millones de euros a lo largo de los 75 años de explotación del recinto deportivo. A cambio, gestionará el estadio y podrá alquilarlo para la organización de eventos y macroeventos, una actividad que le podría reportar en ese mismo lapso de tiempo más de 7.100 millones de euros.

Vox tiene la llave

Pero más allá de lo que hagan y voten los socialistas, la clave está en lo que hará Vox, puesto que con los cuatro votos de la ultraderecha Chueca ya tiene la mayoría del pleno. Y le basta con que se abstengan.

Pero la noticia en este caso es que los de Abascal todavía no tienen claro su posicionamiento en el debate, por lo que el PP no tiene garantizado que el expediente que marca el inicio de la construcción del nuevo estadio salga adelante. El día D podría acabar en un nuevo fracaso, aunque esto resultaría extraño dados los antecedentes entre la relación de Vox y el PP en al ayuntamiento. Y más cuando ambas formaciones gobiernan en coalición en la DGA. Que la ultraderecha tumbara el plan estrella de Chueca sería un revés difícil de salvar y punto de no retorno en la relación entre los dos partidos.

No obstante, según fuentes consultadas, el expediente contiene algunas cuestiones que podrían estar detrás de las dudas de los partidos de la oposición en el ayuntamiento. El primero es que el estudio económico financiero que garantiza la viabilidad de la operación lo firma un asesor del Gobierno municipal. Es decir, un cargo de confianza y no un funcionario, como obliga la norma. Y es cierto que en el expediente se incluye un segundo estudio de viabilidad firmado ya sí por un funcionario, pero todas las cifras y estimaciones son las que primero recoge el informe del asesor del PP.

Y otra cuestión a tener en cuenta es que el Registro Mercantil ya ha detectado tres inexactitudes en la propuesta de estatutos para la nueva sociedad redactada por los socios. Así, esta oficina pública ha pedido corregir tres párrafos concretos del texto que hacían referencia a la protección del interés de los acreedores del socio privado y a la tasación de las participaciones en caso de que una de los socios se desentienda del proyecto, entre otras cuestiones.