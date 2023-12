A Natalia Chueca solo le falta el último empujón para poder citar a Jorge Azcón y al director general del Real Zaragoza Raúl Sanllehí y constituir oficialmente la sociedad a tres bandas con la que se impulsará la construcción de la nueva Romareda. Este miércoles ha superado la primera votación en la casa consistorial, que se ratificará en el pleno del próximo lunes, y ha conseguido la mayoría de votos para formalizar la sociedad. Como es costumbre, lo logró gracias a su socio de gobierno, Vox.

Esta vez solo ha obtenido un voto en contra, el de ZeC, ya que el PSOE optó por la abstención «por responsabilidad», para que la Federación de Fútbol, la que debe decidir si Zaragoza es una buena ciudad para ser una de las sedes del Mundial 2030, no vea ese tachón en el expediente de la capital.

El debate no ha tenido sorpresas. Más allá de las típicas acusaciones y dudas de la oposición, sumadas a los elogios entre el PP y Vox, se ha desarrollado como se esperaba. Y eso que la ultraderecha, como suele hacer, aseguró ayer por la noche que no tenía claro su voto. Eso sí, hoy ha avisado: «esto no es un cheque en blanco».

Recapitulando. En la comisión extraordinaria de Presidencia se votaba que el ayuntamiento forme parte de una sociedad compuesta a partes iguales por el consistorio, la DGA y el club, que además explotará el recinto deportivo durante los próximos 75 años, hasta 2098. La aportación inicial variará. El consistorio aportará 24,5 millones en especie, es decir, poniendo los suelos, lo que supone el 48,52% del total inicial; la DGA ya ha transferido los 20 millones que le corresponden en este primer año (un 39,6%) y el club pagará 6 millones de euros, un 11,88%. Estas cantidades irán convergiendo hasta 2028, año en el que cada una de las partes representará un tercio de la sociedad (33,3%, salvo el ayuntamiento de la capital aragonesa, que tendrá un 0,1% más), con 40 millones de capital social aportados por cada una de ellas.

«Hoy aprobamos un expediente para la creación de una sociedad de propósito singular que nos va a marcar la hoja de ruta. Lanzamos el cohete pero ya conocemos la coordenada de destino», ha afirmado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que ha garantizado la viabilidad económica del nuevo campo. Vox ha votado a favor de esta fórmula pese a que su portavoz, Julio Calvo, ha admitido que este proyecto «no es ni de lejos la solución óptima ni la mejor porque no cumple los requisitos que habíamos puesto (que su coste fuera cero), pero hay que solucionar el problema», es decir, hay que construir el campo aunque sea con dinero público.

«La aportación de dinero público es una de las cuestiones que más dudas nos ha suscitado», ha admitido Calvo, que ha asegurado que el hecho de que el ayuntamiento pague su parte aportando el suelo «es perfectamente asumible para el ayuntamiento sin que afecte al equilibrio presupuestario de los próximos años».

No lo tienen tan claro en la bancada de la izquierda. Tanto el PSOE como ZeC han vuelto a reprochar al Gobierno de Natalia Chueca la falta de concreción. «Veo un desagüe de dinero de todos los zaragozanos y aragoneses. Las últimas valoraciones son de 153 millones, que podrían llegar a será 180 millones, no de 140 millones como decían», ha declarado la portavoz de ZeC, Elena Tomás, muy crítica con la gestión del PP, y con el «inicio de la pesadilla» para los zaragozanos y aragoneses, los que, ha dicho, pagarán el campo con sus impuestos. La concejala también ha vuelto a sembrar las dudas sobre la legalidad del proyecto. «Si llega al juzgado...»

El concejal del PSOE, Horario Royo, ha asegurado que el expediente del PP «es una chapuza peligrosa porque están poniendo a la ciudad ante un riesgo evidente porque este proyecto puede costar más de 140 millones» y que, ha advertido, no va a ocasionar beneficio alguno para el consistorio. No ha perdido la oportunidad para criticar al PP por utilizar La Romareda como arma electoral con un proyecto que finalmente no impulsó.

¿Quién formará parte de la sociedad?

