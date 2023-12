El Espacio Zity de Valdespartera de Zaragoza crecerá. De cara a las próximas Fiestas del Pilar, el recinto podría ampliar su extensión en casi 10.000 metros cuadrados haciendo uso de una parcela anexa. Así, el aforo podría ampliarse de las 25.000 personas que cabían hasta ahora hasta las 30.000, con lo que el ayuntamiento pretende dar respuesta a la alta demanda de entradas de este festival en Pilares.

Pero no es el único cambio previsto. El Gobierno municipal aprobó ayer la licitación del nuevo pliego que regirá para el montaje de este recinto para los próximos años. Y entre las nuevas condiciones que se incluyen hay cambios de horarios. Así, «para tratar de conciliar el ocio con el descanso de los vecinos», explicó la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, el Espacio Zity deberá cerrar a las 4.30 horas entre semana y a las 5.30 los viernes y las vísperas de festivos.

Asimismo, el ayuntamiento ha incluido en los nuevos pliegos la exigencia de que el 20% de las entradas se reserven a los peñistas, por lo que de las 30.000 personas de aforo, 6.000 tickets serán para estos colectivos, que pagarán además un 30% menos según consta en las condiciones introducidas por el Gobierno municipal.

Los peñistas

En la actualidad, solo Unión Peñista tenía suscrito un acuerdo con los promotores del Espacio Zity para adquirir abonos y entradas con descuento, un motivo por el que Interpeñas intentó este 2023 abrir un espacio propio en el Parque Deportivo Ebro, un plan que acabó en nada después de que las administraciones elaboraran informes desfavorables al no ser este recinto idóneo para la celebración de este tipo de eventos pilaristas.

El contrato se adjudicará para los Pilares de 2024, 2025 y 2026, pero el plazo será prorrogable para tres años más.

El Espacio Zity, tal y como se conoce hoy, nació en 2018 después de los problemas que hubo con la licitación del recinto del Parking Norte de la Expo. Michel Pérez ha sido el promotor desde entonces y las cifras de asistencia no han dejado de crecer desde que abrió: en este último año se batieron todos los récords atrayendo a más de 210.000 personas durante las Fiestas del Pilar.

No obstante, el éxito del recinto empezaba a acarrear problemas, como el hecho de que las entradas para algunos días se agotasen semanas antes de las fiestas, dejando a mucha gente sin poder asistir. Con la ampliación del aforo y el espacio se quiere subsanar en parte esta situación, puesto que la concejala de Cultura, Sara Fernández, ya rechazó abrir un segundo recinto para poder ampliar la oferta. Esto sería inconveniente, explicó hace algunos meses, por que supondría redoblar esfuerzos en materia de seguridad y limpieza, por lo que la propia Policía lo desaconsejaba.

Para el Espacio Zity se ha establecido un canon mínimo de 87.000 euros, que las empresas que concurran en el concurso podrán mejorar al alza. En la vez anterior los pliegos incluían un canon de 49.000 euros, casi 40.000 menos, si bien la adjudicataria –Eventos MPH y Zusup– mejoró la cantidad hasta los 180.000 euros, 50.000 euros más que la empresa que quedó segunda en la liza, Pam Hosteleros.

Los plazos

Una vez abierto el proceso de licitación, el contrato deberá seguir el proceso administrativo habitual, si bien debería estar adjudicado cuanto antes para que la nueva empresa tenga tiempo de cerrar el calendario de conciertos. No obstante, no se puede descartar que en la tramitación surjan problemas, puesto que dada la magnitud del recinto y los beneficios que genera, las empresas que no resulten ganadoras podrían intentar impugnar la adjudicación, lo que retrasaría los plazos.

Así, el Gobierno municipal del PP ha empezado a preparar ya los Pilares del año que viene, unas fiestas para las que la alcaldesa, Natalia Chueca, ya ha anunciado cambios y novedades en el programa.