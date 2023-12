Chueca retrasa inversiones del Ayuntamiento de Zaragoza que Azcón planificó para 2024

Los programas plurianuales de los presupuestos de todas las instituciones públicas sirven para comprometer inversiones para años venideros y asegurar así la culminación de un proyecto. Pero también sirven para decir que vas a hacer algo porque consta en un papel para luego, cuando llega el plazo fijado, retrasarlo. Esto mismo es lo que reflejan las cuentas de 2024 presentadas en Zaragoza por PP y Vox, que aplazan algunas iniciativas planeadas por Jorge Azcón cuando era alcalde de Zaragoza.

Ocurre por ejemplo con el centro municipal de servicios sociales de San José. Las últimas cuentas elaboradas por Azcón reservaban una partida de 825.000 euros para 2024. Sin embargo, en el proyecto de presupuestos presentado el pasado miércoles por Natalia Chueca solo refleja 100.000 para esta infraestructura y retrasan la inversión de 825.000 euros a 2025.

El parque de bomberos de La Cartuja es otro de los proyectos que ya constaban en varios presupuestos de la pasada corporación y que ahora, en las primeras cuentas de Chueca, se aplaza. Si en los programas plurianuales del año pasado constaba una inversión para este parque de 1.065.000 euros para 2024 y de 2 millones para 2025; en los que ha proyectado la alcaldesa solo aparecen reflejados 300.000 euros para el año que viene y 3,5 para el siguiente, cuando tendría que estar ejecutada la obra.

Con el centro cívico de Parque Goya ocurre algo similar. Azcón presupuestó 1,9 millones para 2024 y 2,2 para el 2025. Pero en las primeras cuentas de Chueca el año que viene solo constan 50.000 euros, que se suman a los 500.000 de 2025 y a los dos millones de 2026, cuando la obra debería terminar según la previsión actual, un ejercicio más tarde de lo que planeó el anterior alcalde y actual presidente del Gobierno de Aragón.

La escuela infantil de Arcosur, una de las demandas más repetidas del barrio debido a la alta natalidad, tiene una partida para el año que viene según el último proyecto de presupuestos de 275.000 euros, más de 3 millones de euros menos de lo que constaba en las cuentas ahora en vigor y diseñadas por el anterior equipo de Gobierno. Con 275.000 euros no será posible construir la infraestructura, si acaso dará para contratar la redacción del proyecto.

Llama la atención la previsión de inversión en la Ciudad del Deporte, que para este año que entra ascenderá hasta los 200.000 euros, menos de lo que se proyectó en 2023 y que no se gastó. No obstante, el proyecto de presupuestos presentado por Chueca prevé destinar dos millones en 2025 y 10 millones cada año de 2026 hasta 2030, un compromiso que será muy difícil de cumplir si no se cuenta con financiación externa.

Así, si en este 2023 constaban en las cuentas diseñadas por Azcón 68 millones en inversiones para 2024, los primeros presupuestos de Chueca han rebajado la cifra hasta los 58,6 millones. Sin embargo, el proyecto de la alcaldesa contempla gastar 105 millones de euros en 2025 solo en lo que se refiere a programas plurianuales. Ya pueden venir bien dadas.