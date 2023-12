Varios proyectos se perpetúan en el presupuesto de Zaragoza a la espera de ver la luz

El proyecto de presupuestos para Zaragoza presentado el miércoles por la alcaldesa, Natalia Chueca, y el portavoz de Vox, Julio Calvo, reservar espacio hueco para algunos proyectos que llevan años constando en las cuentas municipales y que nunca acaban de ver la luz. Este hecho ha sido criticado en más de una ocasión por la oposición: se asigna una partida a una iniciativa a principios de año para poder demostrar interés político en un asunto para después terminar el ejercicio sin haber gastado el dinero consignado. No es algo exclusivo de Zaragoza, todos los gobiernos lo hacen. Pero Chueca, que se enfrenta a su primer año al frente de Zaragoza, tiene la oportunidad –tendrá una y no más– de demostrar que no es así.

Uno de esos grandes proyectos es la rehabilitación de la antigua fábrica de Giesa, en el barrio de Montemolín, entre Las Fuentes y San José. El año pasado, el consistorio consiguió 3 millones de euros para su recuperación procedentes de Bruselas. Al tratarse de fondos europeos, las cuantías recibidas deben ejecutarse antes de un plazo marcado, por lo que este año podría ser el definitivo para este enorme edificio en el que la alcaldesa proyectó en campaña una «ciudad del Cine». Eso sí, la reconversión de Giesa costará mucho más que 3 millones de euros. Este proyecto ya apareció en los primeros presupuestos de Jorge Azcón como alcalde, con una consignación de 50.000 euros. En 2021 se elevó la cantidad hasta los 1.580.000, que sí que se gastaron, en parte, para limpiar de basura y escombros la fábrica. Y el año pasado se adecuó su plaza exterior. PSOE y ZeC critican los presupuestos de Chueca por "claudicar ante la ultraderecha" Otros proyectos que repiten desde hace años y que no acaban de materializarse son el centro cívico de Parque Goya, la ampliación del centro cívico Delicias, el parque de Bomberos de La Cartuja, el centro municipal de servicios sociales de San José, la escuela infantil de Valdespartera, la de Arcosur y la recuperación de las riberas del Canal Imperial, una promesa, esta última, que también lleva años en las cuentas y que nunca llega. La conversión de la cárcel de Torrero en un centro cívico es otro histórico de los presupuestos en los últimos años, así como la rehabilitación del palacio de Fuenclara, cerrado desde hace años y en estado de abandono. Siempre cuentan con una partida, pero nunca se ejecutan. No obstante, para ser justos, en los últimos años también han visto la luz proyectos que llevaban atascados no años, sino lustros y décadas. Natalia Chueca consolida su proyecto electoral en sus primeros presupuestos para Zaragoza Para este 2024, eso sí, desaparece un proyecto que sí que apareció en las cuatro cuentas que elaboró Azcón como alcalde: la musealización de los baños judíos, una iniciativa que ahora ni consta en los presupuestos. Otra de las curiosidades que dejan los presupuestos es el descenso en el gasto de energía eléctrica, que pasa de 39.950.000 euros el año pasado a 34.500.000 euros. Un último dato: la partida para la compra de plantas y flores crece de los 70.000 euros de 2023 a los 95.000 euros de 2024.