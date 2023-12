El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, que acaba de firmar un pacto presupuestario con la alcaldesa Natalia Chueca (PP), no ha dudado este sábado en menospreciar a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y a todos los votantes de Sumar, que en las pasadas elecciones obtuvo el apoyo de más de tres millones de personas en las urnas.

En un post en la red social X, antes Twitter, el portavoz de la ultraderecha ha respondido a un vídeo publicado por Díaz en el que la vicepresidenta y ministra de Trabajo hace un resumen del año 2023 con un tono amable. "Yo siempre he dudado de que el coeficiente (sic) intelectual de esta mujer sea el suficiente para asumir algún tipo de responsabilidades públicas", ha mencionado Calvo en su publicación.

No osbtante, no se ha quedado ahí la cosa, puesto que el portavoz de la ultraderecha ha decidido también denostar a los votanes de Sumar, más de tres millones de españoles en las últimas elecciones generales que le dieron la presidencia a Pedro Sánchez. "Y ya no digamos del coeficiente intelectual de quienes le votan", añadió Calvo en su post.

Y ya no digamos del coeficiente intelectual de quienes le votan. https://t.co/LvNPfPSoID — Julio Calvo Iglesias (@JulioCalvoIgle1) 30 de diciembre de 2023

La publicación ha recibido varias respuestas. Algunos le hacían saber a Calvo que se refería al "cociente intelectual", puesto que el término "coeficiente intelectual" no existe y es erróneo. Otros le recomendaban que intentara "criticar sin insultar". "Es fácil", le han insistido.

Julio Calvo es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza desde las elecciones municipales de 2019. En los últimos años ha apoyado siempre al PP para la aprobación de los presupuestos de la ciudad, a pesar de que este mismo sábado dudó del posicionamiento ideológico de los populares: "Dudo de que sea un partido de derechas, ni de centro, ni liberal, ni conservador, ni democristiano...". "Es el Partido Socialdemócrata español", dijo del PP, con el que acaba de pactar y con el que gobierna Vox en el Ejecutivo autonómico.