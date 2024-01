Zaragoza: la capital y su lista de ‘debes’ más allá del nuevo estadio

El 6 de julio de este próximo verano Bunbury actuará en La Romareda. Al día siguiente, ateniéndonos a las palabras de Jorge Azcón, «entrará la piqueta» y comenzará el derribo del antiguo estadio, que dará paso a uno nuevo y «a la altura» de una ciudad que lleva 20 años esperando a ver cómo se resuelve el debate sobre el campo de fútbol. Pero hasta ese momento muchas cosas tienen que pasar. Y ni que decir tiene que La Romareda no es el único tick que tendrá que tachar de la lista la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Porque sí, está claro que si las obras llegan a comenzar, será un hito y un tanto que se podrá apuntar la regidora que le valdrá –temporalmente– para avalar su gestión al frente del consistorio. Pero no todo pasa por el estadio. La ciudadanía espera y, sobre todo, necesita mucho más. Y Chueca también ha prometido mucho más. Y aunque en su primer año no pueda hacerlo todo, debe asentar las bases de lo que es, o se supone que es, su proyecto de ciudad. Ahí encaja la regeneración de las riberas del Huerva, un asunto que lleva años apuntada en la agenda del PP municipal y que debe comenzar este año para resultar creíble. No obstante, la llegada de fondos desde Pignatelli va a facilitar cumplir con este compromiso.

Ese proyecto y otros tantos son los que Chueca ha plasmado en sus primeros presupuestos, presentados la semana pasada. Si todo va según lo previsto, las cuentas entrarán en vigor a mitad de febrero, con mes y medio de retraso (como es habitual en Zaragoza). Quedarán diez meses y medio para ejecutar las partidas, entre la que no hay ninguna ausencia destacada con respecto a las que Azcón proyectó en el pasado pero tampoco sorpresas.

Pero más allá de la gestión presupuestaria, Chueca va a tener que –volver a– enfrentarse a un nuevo conflicto laboral en la plantilla del bus urbano. El pleno del comité de empresa de Avanza, por unanimidad, aprobó hace dos semanas pasada paros parciales para los fines de semana de enero para protestar contra la «nula» voluntad del ayuntamiento de escuchar a los conductores y sus lamentos sobre la falta de visibilidad y peligrosidad de los nuevos buses eléctricos.

La plantilla deberá refrendar los paros en esta primera semana del año, pero todo apunta a que, si el ayuntamiento no hace algún gesto, los trabajadores secundarán la huelga. Ya han demostrado antes que no les hace falta mucho para demostrar unidad y desplegar su fuerza.

Huelga(s) en el bus urbano

No obstante, para estas Fiestas del Pilar ya se llegó a convocar una huelga que el consistorio, con Tatiana Gaudes al frente del área de Movilidad –que antaño ocupaba Chueca–, consiguió frenar accediendo a las demandas de los conductores sobre la modificación de los tiempos de recorrido de las líneas.

Pero lo gordo puede estar por venir. Este pasado 31 de diciembre caducó el convenio de empresa de Avanza que tantos disgustos costó entre 2021 y 2022 y que supuso un conflicto de más de 650 días con jornadas de huelga y paros parciales que hartaron a la ciudadanía cuando Chueca era, precisamente, la responsable de Movilidad.

La negociación se saldó en enero del año pasado, cuando se firmó el nuevo convenio, que abarcaba desde el 2020 hasta el 2023. Es decir, Avanza y su comité tendrán que sentarse de nuevo en la mesa para tratar de cerrar un nuevo acuerdo. Y por los precedentes que existen, difícil es que no haya algún susto por el camino en forma de paros.

En este contexto la alcaldesa tendrá que cumplir con una de sus promesas electorales y a la que ya se comprometió cuando era concejala de Movilidad: la puesta en marcha de una nueva línea de bus circular que, según anunció la regidora cuando era candidata a la Alcaldía, unirá Las Fuentes con la estación Delicias pasando por Echegaray y Caballero de ida y por el paseo Calanda hasta Universidad y avenida San José para completar la vuelta.

La nueva línea circular del bus

Este nuevo servicio tendría que estar en marcha a mitad de este año y será la punta de lanza de una prometidísima reordenación de las líneas que Chueca lleva mencionando años y que nunca llega.

En cuanto a la movilidad, este año tiene que ser también en el que comience el nuevo sistema de bicicletas públicas, que duplicará el número de estaciones y modernizará una flota de ciclos que agoniza. Y, como no, después de un año largo, tendrá que aprobarse el plan de seguridad vial, un asunto que preocupa a la ciudadanía después de dos años en los que han fallecido 21 personas en las calles de la capital aragonesa en accidentes de tráfico y atropellos.

Asimismo, en este 2024 deberá concretarse cómo se regula la zona de bajas emisiones, que ahora no deja de ser una medida impuesta por el Gobierno de España pero sin ningún efecto real sobre el tráfico.

Y no son estos asuntos baladíes, puesto que Zaragoza se ha comprometido con Europa a ser una ciudad clímaticamente neutra en 2030, lo que quiere decir que la ciudad será capaz para entonces de compensar todas las emisiones de efecto invernadero. Una tarea nada sencilla y que va a requerir de esfuerzos mucho mayores que los que se han hecho hasta ahora. O el Gobierno municipal se pone en serio, o el compromiso con Bruselas quedará en agua de borrajas que habrá servido, eso sí, para vender que somos los más verdes del mundo.

La fuerza de Vox en el ayuntamiento

Aunque bien es cierto que el Gobierno azul al frente de Zaragoza cada vez está más influenciado por el verde. Y no por el medio ambiente sino por la influencia de Vox. Después de unos meses de tiras y aflojas, en los que la formación de ultraderecha ha ido cambiado su postura con respecto a la alcaldesa, parece que Chueca y Julio Calvo, el portavoz de los de Abascal en la ciudad, han enterrado el hacha de guerra.

Los de Vox comenzaron el mandato en Zaragoza solicitando, con la boca pequeña, entrar en el Gobierno municipal. Pero en verano lo que mandaba era configurar el Ejecutivo autonómico, y la ultraderecha aceptó y prefirió entrar en la DGA de la mano de Azcón –a pesar de no creer en las autonomías– a cambio de asegurar la estabilidad en los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, donde los populares necesitan de los votos de la formación que preside Abascal.

Entonces Julio Calvo endureció su tono y decidió sentarse en la bancada de la izquierda en el pleno, frente al Gobierno, para mostrar ante todos de forma simbólica que eran un partido más de la oposición. Los de Vox llegaron incluso a apoyar una comisión de investigación pedida por la izquierda sobre la prórroga del contrato a Avanza, en la que tuvo que comparecer la propia Chueca. Pero hace pocas semanas, con la excusa de los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas, han regresado a la bancada de la derecha, la que les corresponde. Y porque no hay una más a la derecha todavía.

Ahora, con el pacto que han alcanzado PP y Vox para aprobar los presupuestos de 2024, parece que la estabilidad está garantizada, aunque los bandazos y las sorpresas son ya un ingrediente más de la política en España y también de la aragonesa, antes caracterizada por los pactos y la calma. Zaragoza se enfrenta a un año crucial, con las obras de La Romareda y la meta de conseguir ser sede del Mundial del año 2030, una incógnita que también se despejará en este año que acaba de nacer.