No es un secreto que el precio del alquiler está por las nubes. Y no se trata de un ecenario que afecta solamente al centro de las ciudades, tradicionalmente los sectores con el suelo más caro. El coste de la vivienda ha subido de manera generalizada en el conjunto de los núcleos urbanos y los barrios o la periferia ya no son garantía de 'alquileres chollo'.

Sin embargo, siempre hay ofertas que se diferencian entre esa batería de precios que muchas veces llegan a superar la mitad de la nómina. Pisos de modestas dimensiones pero vestidos con encanto que pueden resultar muy atractivos para quienes desean embarcarse en la aventura de la emancipación, vivir solos o simplemente cambiar de hogar. Es el caso de un local habilitado como vivienda ubicado en el distrito Universidad de Zaragoza, en la calle Rodrigo Díaz de Vivar, junto al Parque Grande José Antonio Labordeta. El resultado de dicha obra es un pequeño dúplex ideal para una persona situado con un precio mensual de 475 euros. Más una fianza de dos meses. Veámos cuáles son sus características... Un dúplex en Zaragoza por 475 euros al mes El dúplex en cuestión se anuncia en el portal inmobiliario Idealista, donde se especifica que el alquiler solo está disponible para "profesionales autónomos o empresa". La vivienda, toda exterior, cuenta con 41 metros cuadrados útiles repartidos entre las dos plantas, con 20 metros en cada una de ellas. La orientación de la casa es suroeste, por lo que promete luz a lo largo de todo el día. La distribución del espacio se compone de una primera planta con salón-cocina y una segunda planta con una habitación y un baño. Si bien la cocina está totalmente equipada, el resto de la vivienda se encuentra sin amueblar. El dúplex, como es de esperar, no dispone de ascensor y cuenta con el certificado energético "en trámite". Asimismo, el anunciante detalla que es posible alquilar plaza de garaje en la misma finca en la que se encuentra la vivienda. En el mismo anuncio de Idealista, titulado "Alquiler de Dúplex en calle Rodrigo Díaz de Vivar", pueden consultarse el contacto e información del anunciante.