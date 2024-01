Las ayudas para la emancipación para jóvenes en Zaragoza casi se quintuplican desde 2019

El Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza plantea ampliar para este año la dotación de la partida para ayudas a la emancipación de los jóvenes. En el proyecto de presupuestos de este 2024 aparecen 1,6 millones de euros, un 24% más que en 2023 y casi cinco veces más que en 2019. Y es que en los últimos años las cantidades destinadas por el consistorio para este fin se han incrementado exponencialmente.

Así, según los datos facilitados por el propio ayuntamiento, desde 2008 y hasta 2023, ambos inclusive, el consistorio ha destinado 6.674.840 euros a ayudas a la emancipación de jóvenes. De esa cantidad, más del 56% se concentra en los últimos cinco años. Desde 2019 han sido 3.778.400 euros los que se han destinado a sufragar estas subvenciones, a las que pueden acceder los menores de 30 años que vivan de alquiler.

Así, si en el año 2008 el ayuntamiento reservó 375.947 euros para pagar estas ayudas, en 2023 fueron 1.285.450 euros, un 242% más. El crecimiento ha sido progresivo y no lineal, puesto que en 2012, en plena crisis económica, no hubo convocatoria y los jóvenes zaragozanos no pudieron beneficiarse de estas subvenciones.

La evolución

En 2013 las ayudas volvieron al presupuesto municipal con 175.000 euros y desde entonces la partida ha ido creciendo. El primer aumento se dio en 2016, cuando se destinaron 245.000 euros, una cifra que creció hasta los 350.000 en 2018 con ZeC en el Gobierno municipal, duplicando así la cantidad que heredaron del PSOE.

Pero fue bajo el mandato de Jorge Azcón como alcalde cuando se produjeron aumentos importantes. De 350.000 euros se pasó a 740.000 euros en 2021. Un año después, en 2022, se rompió la barrera del millón de euros y se destinaron 1.052.950 euros. Y así hasta este 2024, cuando el Gobierno municipal del PP prevé dotar las ayudas con 1,6 millones de euros.

En paralelo, los beneficiarios de estas subvenciones también han ido aumentando. En 2008 se tramitaron 331 expedientes, de los cuales se aprobaron 245 que llegaron a 494 jóvenes. En 2013 se aprobaron 197 para 345 personas. En 2016, 144 expedientes fueron aprobados para 184 jóvenes. Y en 2023 se tramitaron en total 926 expedientes, la cifra más alta registrada, y se aprobaron 560 solicitudes, una por persona y dotadas con una cantidad mayor de dinero.

Aun así, el Gobierno municipal ha «constatado que los jóvenes siguen teniendo muchísimas dificultades para poder emanciparse, porque son uno de los colectivos que está sufriendo con mayor dureza el proceso de inflación y la subida de los alquileres». «Incluso aquellos jóvenes que tienen un empleo y unos ingresos más o menos estables, se encuentran con grandes problemas para iniciar un proyecto de vida independiente», dice ahora la concejala delegada de Juventud, Ruth Bravo.

Los requisitos

Por ello, «creemos que desde el ayuntamiento tenemos que hacer un esfuerzo extra en 2024 para reforzar todavía más esta línea de ayudas». «Va a ser un incremento del 24% respecto al año anterior, y por lo tanto es ya casi cinco veces más que en 2019», afirma Bravo.

A la espera de un posible cambio en las bases de la convocatoria, en 2023 estas ayudas se hacen llegar a los jóvenes en un único pago. Las cantidades para cada solicitante oscilaron entre los 2.000 euros para rentas de hasta 1.650 euros brutos mensuales y los 3.000 para rentas de hasta 1.050 euros al mes.

Los requisitos son tener entre 18 y 30 años; ser titular de un contrato de alquiler en el piso para el que se solicita la subvención –no se admiten contratos de subarriendo–; disponer de cuatro recibos pagados del año en curso; no poseer una vivienda en propiedad en Zaragoza; estar empadronado en el piso objeto de la subvención; tener una fuente de ingresos cuyo importe bruto mensual no sea inferior a 480 euros ni superior a 1.650; estar al corriente de pago con las Administraciones públicas; y que el coste del alquiler no supere los 650 euros al mes (325 por persona en el caso de compartir vivienda).