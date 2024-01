Después de años de incertidumbre, y sin haberla abandonado todavía, el sector de la construcción en Zaragoza coge ritmo. En 2023 se concedieron en la capital aragonesa 78 licencias para levantar un total de 1.934 nuevas viviendas, lo que supone el mejor dato desde 2010 –cuando la burbuja inmobiliaria ya había explotado– y un 48% más que en 2022. No obstante, las constructoras matizan y avisan de que las cifras, a pesar de ser buenas, no reflejan del todo la realidad. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el tercer trimestre de 2023 –el último del que se tienen datos– se registraban 1.400 parados en el sector de la construcción, 1.300 más que un año antes.

A pesar de ello, los números rompen una tendencia desigual en los últimos años que indica claramente la incertidumbre vivida desde la crisis del sector inmobiliario en 2008, la lenta recuperación de la economía, la pandemia y la inflación derivada de la guerra en Ucrania. «Ahora empiezan a darse mejores condicionantes y lo cierto es que si se piden licencias es porque hay inquietud por construir», explica el presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), Juan Carlos Bandrés. «Pero seguimos muy lejos de las cifras de 2008. Aquello era desproporcionado, pero los números de concesión de permisos ahora están un 80% por debajo respecto a entonces, lo que sigue siendo mucho», añade.

Para el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, el crecimiento en el número de licencias concedidas es positivo. Son cifras «excelentes», afirma el responsable, «en parte por todo el trabajo que se ha hecho desde el área para desatascar ámbitos como el de Arcosur, con una gran bolsa de futuras viviendas que había quedado paralizada hace más de una década y que ha tomado un nuevo impulso desde que ordenamos su ejecución mediante separatas o partes, que evitan la dispersión y hacen más interesantes, tanto para promotores como para futuros residentes, la compraventa de esos pisos».

Y es que es en este barrio de nueva creación donde se concentraron la mayor parte de licencias para construir vivienda, 495 en total (273 de protección autonómica, VPA). Según explica Bandrés, Arcosur se ha convertido en la actualidad en la zona con los precios más atractivos para los compradores. «Está ocurriendo lo que ya pasó entre 2016 y 2018 con Parque Venecia», cuando este era el sector más barato. «Pero ahora es ya una zona consolidada y es más cara», añade el presidente de la patronal de constructores.

En Arcosur en la actualidad hay siete promociones en obras y ya se están comercializando otras «tres o cuatro». «Hace tres o cuatro años solo había una obra en macha en este barrio. La zona está despegando porque abastece a una parte de la población que busca precios razonables», explica Bandrés.

Después de Arcosur, Vadorrey y el barrio del AVE

Después de Arcosur vendría Vadorrey, con 443 pisos (64 VPA), y el denominado barrio del AVE, entre La Almozara y la avenida Navarra, con 298 viviendas. Este último, junto al entorno de Averly y El Portillo, sería en la actualidad el sector «más exclusivo» y en el que se están construyendo las viviendas más caras, dice Bandrés. «Por debajo está Rosales del Canal, con los precios en un escalón inferior, después Vadorrey y la avenida Cataluña, donde los pisos rondan los 200.000 euros; y al final Arcosur», explica el presidente de CEAC.

En los datos se observa también un aumento en la concesión de licencias para viviendas VPA. Tras años de caída en la construcción de este tipo de pisos protegidos, «en parte motivado por la falta de actualización del precio medio del módulo de las viviendas protegidas, en 2023 representaron un 22,9% del total de viviendas, lo que supone el mejor dato de la serie histórica en la última década, y confirma la curva ascendente, dado que en 2021 fueron el 9,1% y en 2022 el 18,07%», apunta el concejal de Urbanismo.

No obstante, la concesión del permiso de construcción no siempre quiere decir que se inicien las obras. Bandrés señala que debido a las «trabas burocráticas y el atasco en la tramitación de VPA en el Gobierno de Aragón», hay promociones que cuentan con licencia municipal pero no con el ok de la DGA, de quien dependen las condiciones de las viviendas protegidas.

En términos generales, contando tanto VPA como vivienda libre, si se atiende a los registros de la Gerencia de Urbanismo de los últimos 20 años, fue en 2006 cuando más pisos se construyeron en Zaragoza, con 8.940, un pico que fue decreciendo en años posteriores hasta 2010, cuando el número no sobrepasó la barrera de las 2.000 viviendas, y en cuyos límites ha permanecido.

Los datos más bajos fueron en 2014, con solo 525 nuevas viviendas; en 2012, con 759; y en 2020, año de la crisis del coronavirus, con 1.035. La media en los últimos 12 años ha estado en una horquilla de entre 1.100 y 1.500 viviendas, y fue en este 2023 cuando se ha dado un salto cuantitativo hasta rozar de nuevo la barrera de las 2.000 nueva viviendas.