El grupo municipal socialista ha presentado una enmienda a la "totalidad" del proyecto de presupuestos de 2024 para Zaragoza por "no resolver los problemas de los ciudadanos y contar con el claro sello de la ultraderecha", por lo que ha planteado crear un nuevo presupuesto alternativo que "no abandone a nadie y garantice que no existan las desigualdades".

Así lo ha confirmado esta mañana en rueda de prensa la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, junto a la concejala Marta Aparicio, quienes han comparecido para hablar del proyecto de cuentas que va a impulsar el Gobierno de Zaragoza para este año y proponer un presupuesto alternativo que se base en los barrios, la vivienda asequible, la movilidad, el cambio climático, el saneamiento y la depuración. "PP y Vox han estado tan juntos que ya no se les distingue. Este presupuesto no resuelve los problemas, tenemos un caos en movilidad y una sensación de inseguridad. Además, hay un problema de ejecución y un modelo de incapacidad y de márketing", ha indicado Ranera. Chueca retrasa inversiones del Ayuntamiento de Zaragoza que Azcón planificó para 2024 Por su parte, Aparicio, quien ha mostrado la "profunda decepción" por este proyecto por el que "no hay entusiasmo ni por parte de los concejales", ha destacado la "escasa fe" en las políticas propuestas que "demuestran una mediocridad sonrojante, el incremento desaforado del gasto corriente y una desatención de los principales problemas" Aunque ha asegurado que es un presupuesto "histórico" en materia de ingresos, la concejala ha subrayado que "no acomete en proyectos ambiciosos que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y abandona absolutamente a los barrios con una inversión desigual", ya que el 64 % de la inversión se concentra en los distritos de Centro, Universidad y Casco Histórico. Vivienda "Ignora el problema del cambio climático y sus efectos. No se destina ni un céntimo en la adaptación de los colegios e incluso camino hacia el lado contrario. Inicia un peligroso camino de revisionismo en materia de movilidad poniendo en cuestión la supervivencia de la red de las bicis o vías pacificadas", ha remarcado. En este sentido, Aparicio ha agregado que "no atiende la principal preocupación de los ciudadanos" como es el acceso a la vivienda, al contemplar una partida de 200.000 euros "solamente" para la ampliación del parque público de viviendas. La otra cara de los presupuestos de Zaragoza: El vicealcalde de la derecha Del mismo modo, ha valorado que "toda la política de vivienda del ayuntamiento se va a centrar en cruzar los dedos para que lleguen los plazos de los fondos europeos y cumplir con la construcción de las 376 viviendas que recibieron por el Gobierno de Lambán un valor de 15,5 millones de euros". No obstante, Aparicio ha remarcado el "tono apesadumbrado de los consejeros y el pesimismo que hay respecto a estos presupuestos", sobre el que el Partido Popular constituye un "peaje ideológico gravísimo para conseguir el apoyo de la ultraderecha". "Vox quiere imponer su agenda reaccionaria y extremista que solo busca recortar derechos y libertades. Nos preocupa, pero no nos sorprende. El PP y la señora Chueca han hecho suya esta agenda y la han aceptado de forma gustosa. Está a diez años luz de las necesidad de la ciudad, dilapida un volumen de proyectos de ingresos de escasísimo valor transformador y consagra un modelo de ciudad basado en la desigualdad", ha esgrimido.