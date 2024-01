Zaragoza lleva al Gobierno de Sánchez al Supremo y le pide 51,8 millones por el impuesto de plusvalía

El Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza llevará al Tribunal Supremo la reclamación que le hace al Estado por la merma de ingresos y las pérdidas que ocasionó la sentencia del Constitucional que tumbó el método para calcular el impuesto de la plusvalía que cobran los municipios. La capital aragonesa exigió al Gobierno de España una indemnización de más de 51 millones de euros, pero el Consejo de Ministros desestimó esta petición. Por ello, el equipo de la alcaldesa, Natalia Chueca, acudirá a instancias judiciales superiores.

Fue el 25 de noviembre de 2022 cuando el equipo de Gobierno municipal, entonces con Jorge Azcón como alcalde, hizo la reclamación formal al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su argumentación, el ayuntamiento defendía que el Estado tenía responsabilidad patrimonial sobre las pérdidas acarreadas por la anulación de varios artículos de la ley Reguladora de Haciendas Locales por parte del Constitucional (TC). El consistorio cuantificó el agujero provocado en las cuentas municipales en 51.870.401,09 euros. Esta cantidad es equivalente a las cuantías que el ayuntamiento ha tenido que devolver o no ha podido cobrar del impuesto de la plusvalía desde la primera sentencia del TC contra la fórmula de cálculo del tributo, en 2017, hasta la anulación definitiva en 2021.

El Gobierno de España tenía seis meses de plazo para responder a esta reclamación, pero no lo hizo dentro de ese plazo, por lo que el Gobierno municipal solicitó el pasado 15 de junio un informe a la asesoría jurídica municipal previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

Meses después, el 16 de noviembre, el Consejo de Ministros respondió a la reclamación del ayuntamiento. Pero para informar que la desestimaba. Los argumentos del Gobierno de España se basaban en que el consistorio no es un particular, por lo que no puede reclamar responsabolidad patrimonial al Estado por la anulación de una ley que, según el Constitucional, estaba mal hecha. Asimismo, el Gobierno de España aducía que el Ayuntamiento de Zaragoza hacía su reclamación fuera de plazo y que el consistorio podría no haber cobrado el impuesto si así lo hubiera decidido, por lo que ahora no podría reclamar nada.

Ahora, en el acuerdo del Gobierno municipal mediante el cual eleva el asunto al Tribunal Supremo, los servicios jurídicos municipales argumentan que el ayuntamiento, aunque no sea un particular, es parte interesada y afectada. «Queda argumentada suficientemente la legitimación del Ayuntamiento de Zaragoza», defienden los técnicos municipales.

Disminución de los ingresos

El impuesto de la plusvalía municipal grava el aumento del valor de una propiedad desde que se adquiere o se hereda hasta que se vende o se da en herencia. Este gravamen llegó a ser el segundo tributo propio del ayuntamiento que más ingresos le generaba después del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). En 2016, más del 26% de la recaudación por impuestos directos del consistorio zaragozanos se debió a la plusvalía. Sin embargo, en 2024 apenas superará el 10% siempre que se cumplan las previsiones del área de Hacienda. Mientras que en 2016 la recaudación por este impuesto ascendió hasta los 75,8 millones en Zaragoza, el pasado año no llegó a los 25 millones.

Este cambio drástico en la distribución de los ingresos municipales se debe precisamente a las diferentes sentencias judiciales que han obligado a modificar el cálculo de la plusvalía municipal. Fue en 2017 cuando el Tribunal Constitucional dictaminó que este impuesto no se podía cobrar si el terreno o el inmueble había perdido valor desde el momento de su adquisición hasta su venta. En 2019 reforzó esta postura en otra sentencia similar.

Pero fue en octubre de 2021 cuando otra decisión del Constitucional hizo temblar las arcas de todos los ayuntamientos de España. El TC anuló entonces el método de cálculo del impuesto, por lo que el Ministerio de Hacienda tuvo que improvisar y adaptar la ley para que los ingresos de los municipios no cayeran drásticamente y se pudiera seguir cobrando este tributo. Ahora, Zaragoza pide responsabilidad al Estado por haber mantenido en vigor una norma que después el Constitucional declaró nula.