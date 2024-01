Blanca Solans (PP): «Nunca he dicho que el Gobierno de España lo haga todo mal»

Blanca Solans (Alcañiz, 1973) es la responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza desde las pasadas elecciones municipales. Anteriormente, con Jorge Azcón como alcalde, fue la directora de Fondos Europeos, un asunto que ahora se ha incorporado al nombre de la concejalía que ostenta. Con ella al frente de esta oficina, la capital aragonesa consiguió convertirse en la segunda ciudad después de Madrid que más dinero de Bruselas ha conseguido captar en España.

Acaban de presentar su proyecto de presupuestos. ¿Cuáles han sido los postulados de Vox más difíciles de asumir?

En estos presupuestos el desafío no se focaliza únicamente en las aportaciones que pueda hacer un grupo, sino en cómo hemos afrontado unas cuentas que deben marcar la senda para los cuatro años siguientes. Obviamente, siempre tienes que contar con los apoyos necesarios para sacarlas adelante y esforzarte en consensuar aquellos elementos que lo permiten.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, dijo que sus propuestas habían movido unos 12 millones de las cuentas iniciales del PP. ¿Han trastocado mucho esa primera idea?

No. Vox estaba esperando a ver cómo quedaba la foto de la financiación municipal tras la bilateral. Era algo importante porque, en la DGA, Vox también da soporte al marco institucional. Más allá de las partidas concretas, que no afectan al proyecto global de ciudad de los próximos años, creo que fue muy importante ver ese ejemplo de colaboración institucional entre el Gobierno de Aragón y la Administración local, dando seguridad jurídica al marco de financiación para los próximos ejercicios. Eso fue clave para cerrar las últimas cuestiones que quedaban pendientes.

¿Cuáles fueron esos últimos flecos?

No lo recuerdo exactamente, pero es normal apurar los tiempos para ir metiendo programas concretos. Sin embargo, creo que lo más importante fue ver la foto global de financiación con ese acuerdo de la bilateral. Hemos solucionado los 9,8 millones de euros que estaban judicializados, le hemos dado un marco de seguridad y además le hemos dado cinco millones más a un proyecto estratégico como es el del río Huerva.

Hablando de fotos, sorprendió la de la presentación de las cuentas junto al portavoz de Vox. No es habitual que un partido que no está en el Gobierno presente unos presupuestos junto a la alcaldesa.

La foto es muy interesante porque nuestra alcaldesa lanza el mensaje de que los protagonismos personales no son lo importante. Lo importante es cómo el documento más estratégico que tiene una administración, que es su presupuesto, se presenta a la ciudadanía en una foto en grupo.

Por cerrar el capítulo Vox, la mayor polémica ha girado en torno a los recortes a las ayudas en cooperación al desarrollo. En Zaragoza han sido del 40%.

Me gustaría recordar que la primera ley de Cooperación al Desarrollo fue del PP, con José María Aznar de presidente. Vox viene a decir que la competencia autonómica la tiene la DGA y a nivel nacional el Estado. Por lo tanto, defienden que la cooperación debería darse a través de ese marco competencial. El Ayuntamiento de Zaragoza no ha eliminado la cooperación al desarrollo, sino que ha apostado por canalizarla, vía ayuda de emergencia humanitaria.

El PSOE ha anunciado una enmienda a la totalidad de los presupuestos y van a presentar unas cuentas alternativas. ¿Tienen previsto revisarlo y ver si pueden incorporar alguna de sus peticiones?

Nosotros no actuamos como el PSOE cuando está en el Gobierno de la nación, con reales decretos y aplicando el rodillo sin aceptar ninguna iniciativa del PP. En el Ayuntamiento de Zaragoza estamos convencidos de que cualquier iniciativa que presenten los grupos merece la pena estudiarla y analizarla. Es nuestro deber hacerlo, además de forma muy expectante para conocer cuál es el modelo de ciudad que plantea el principal grupo de la oposición.

Mencionaba antes que el hecho de que DGA y ayuntamiento sean del mismo color ha facilitado mucho las cosas. Pero, al mismo tiempo, ha criticado al Ejecutivo central cuando las transferencias del Estado se han incrementado en 70 millones de euros en el último año. Con estas cifras, ¿atacar constantemente al Gobierno de España no es arriesgado?

¿En qué he criticado yo al Gobierno de España? Estamos viendo todos los días como, incluso cuando se aprobó la reforma de la ley del solo sí es sí gracias al PP, el presidente se ausentó de la votación. Son signos muy evidentes, pero no creo que haya hecho una crítica que no haya estado siempre amparada en un ejemplo concreto. Simplemente, he puesto de manifiesto aquellas cuestiones que desde la Administración general me han parecido que no son del todo buenas para Zaragoza. Pero he destacado otras positivas. Esta semana, en mi comisión, alabé que el marco general de financiación que consiguió el presidente dentro del total de la iniciativa europea fue importante para España.

Es decir, que no todo lo hacen mal.

Yo nunca he dicho eso. Creo que hay que destacar lo positivo que hace una Administración y lo que, creo, no es tan bueno. Pero nunca he dicho que todo lo hacen mal, eso lo hace la oposición aquí, cuando nunca dicen nada positivo de lo que haga el grupo popular. Yo me centro en asuntos concretos.

«Espero que el grado de ejecución en 2023 sea el máximo desde hace muchos años» Blanca Solans - Concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza

El ayuntamiento prevé ingresar este año 17 millones por venta de suelo y en la presentación de los presupuestos destacó que era una cifra «realista». ¿Quiere decir eso que hasta ahora no lo había sido? En 2023 se previó ingresar 30 millones y la cifra no ha superado los 10 millones.

Aunque no conozco los criterios anteriores, entiendo que el poder sacar adelante La Romareda creó unas expectativas que sustentaban ese ingreso de 30 millones el año pasado. Ya sabemos el devenir del procedimiento administrativo y ahora, con una expectativa nueva al recuperar el proyecto, se ha querido construir algo más próximo a lo que se considera realista.

Hay partidas que, en 2024, no van a poder ejecutarse y se han movido un año. ¿Por qué en 2025 sí se podrá?

Se ha diseñado el marco plurianual para dar estabilidad financiera y política a los proyectos que interesan. Aunque no hemos terminado de aprobar el presupuesto de 2024, ya estoy pensando en cómo abordar el de 2025.

Este año se van a destinar 200.000 euros a la Ciudad del Deporte, pero luego van a ser 10 millones anuales. ¿Va a tener capacidad financiera el ayuntamiento para asumirlos?

Nos vamos a esforzar en buscar financiación. Queremos maximizar las capacidades de captar inversión para sacar adelante estos proyectos. Debemos ser referentes en las grandes temáticas que unen a la ciudad, y el deporte es una de ellas.

En esta legislatura vamos a vivir el fin de los fondos europeos y, además, el regreso de las normas fiscales desde Bruselas. ¿Está preparada Zaragoza para volver a la austeridad?

Queda pendiente un paquete financiero importante. En el marco de la iniciativa española eran 160.000 millones que todavía no se han acabado de implementar. Quedan 84.000 millones por implantarse, queda la adenda de los 10.000 millones... En cuanto a las reglas fiscales, aunque han estado suspendidas, no han dejado de estimarse por parte del área de Hacienda. El presupuesto se ha concebido bajo el umbral de la sostenibilidad financiera.

Hemos hablado del presupuesto que viene, pero faltan cosas por conocer del de 2023. ¿Habrá remanente?

No podemos concretar ahora la cifra, pero habrá remanente.

Muy importante en ese sentido es conocer cómo queda la cuenta 413, en la que aparecen las facturas que quedan por pagar. A 28 de diciembre eran 21 millones.

Ese dato, a día de hoy, ya es inferior. Lo que no va a pasar en ningún caso es que esté en los 117 millones de 2011.

¿Tienen ya la cifra aproximada de cómo va a quedar el grado de ejecución del presupuesto del pasado año?

No está cerrado, pero espero que sea el máximo desde hace muchísimos años. Va a ser récord.