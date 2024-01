Hace algo más de una década que las tiendas de ropa vintage llegaron a Zaragoza para quedarse. Los amantes de este estilo de ropa, que patean las calles de la ciudad para encontrar una prenda "única" en el mercado, se habrán dado cuenta de que, desde finales de 2023, una de las tiendas con más solera de la capital aragonesa tiene una nueva vida. Se trata de 'GGardens Vintage', un negocio con las ideas muy claras: dar una oportunidad a prendas de segunda mano, pero manteniendo su esencia y calidad.

Situada en el número tres de la calle Órgano, en pleno corazón de la Magdalena, este negocio, que abrió sus puertas hace más de diez años, está viviendo una segunda vida tras el traspaso de la anterior propietaria, Ana Baldellou, a Virginia Dólera que decidió abandonar su anterior trabajo y apostar por una de sus pasiones, la ropa de segundo uso.

"Fue una de las primeras tiendas de ropa vintage en Zaragoza y quería continuar con el negocio. Tenía un amigo en común con la anterior propietaria y en cuanto me enteré, acudí a la tienda. Con la anterior dueña hubo mucha conexión y me decanté por emprender", comenta Virginia.

Un sello muy marcado

Las prendas de segunda mano están viviendo una segunda juventud en la capital aragonesa. Un estilo de moda en el que se rescatan prendas usadas para satisfacer los gustos de los más modernos y con una filosofía muy marcada: comprar ropa usada permite ahorrar dinero y reducir la huella ambiental.

Virginia ha optado por darle una vuelta al estilo vintage y apoyar el movimiento slow fashion, un nuevo enfoque de moda donde aboga la compra de prendas de mayor calidad que duren más tiempo. "Al seleccionar toda la ropa que vendemos tenemos un estilo marcado y muy propio. Tenemos muy en cuenta la sostenibilidad y la ecología en las prendas", menciona la propietaria.

Virgina ha querido también alertar del consumismo de gran parte de la sociedad. "Me he encontrado ropa con etiqueta. Compramos compulsivamente y esto no puede ser. Es mejor tener menos ropa y de más calidad. Yo tengo Levis's desde hace 25 años y están en perfecto estado", lamenta.

Calidad antes que cantidad

En Grey Garden la elección de las prendas que se pondrán posteriormente a la venta es una tarea que requiere de mucho mimo. Muchos negocios similares a este prefieren decantarse por la compra de prendas al kilo, una fórmula en la que no sabes lo que te puede esperar. Pero Virginia prefiere adquirir la ropa de una manera más especial.

"Nosotros lo que hacemos es comprar las prendas en persona. Ir a comprar la ropa a un sitio es nuestro distintivo. Nos lo curramos mucho. El día que me toca ir a comprar, me puedo pegar tranquilamente ocho horas. Rebusco prenda por prenda. Ves cien de las que luego solo te valen dos", comenta Virginia.

Desde abrigos a forros polares pasando por camisetas de fútbol, en Grey Garden se puede encontrar cualquier tipo de prenda y de todo tipo de estilos. Adidas, Levi's, Dolce & Gabbana, Lacoste, Tommy Hilfiger o Fred Perry's son algunas de las marcas que llenan las estanterías de la tienda.

Al cruzar el marco de la puerta, la vista se va directamente a un abrigo de piel de los años 70 de la marca Yves Saint Laurent. "Este tipo de prendas son joyas de la moda. Hace poco tuvimos un abrigo de Burberry que era una reliquia. Cuando ves que hay gente que se lleva este tipo de ropa, te enorgulleces de ello. No es comprar por comprar", afirma Virginia.

"La Malasaña" de Zaragoza

Caminar por las calles de la Magdalena de Zaragoza hará que te transportes, en menor o mayor medida, por el barrio de Malasaña en Madrid. "Esta zona se está poniendo un poco más de moda con este tipo de tiendas. Poco a poco, la gente está abriendo tiendas donde la ropa de segunda mano es el producto estrella", expresa Virginia.

Aunque en otras capitales de España esta tendencia por la ropa de segunda mano esté en pleno auge, la capital aragonesa está dando pequeños pasos para igualar esta "fiebre" por la moda vintage. "Zaragoza está espabilando con esta tendencia. Cada vez hay más gente mayor que decide apostar por prendas de segunda mano. Se valora no ir todos con el mismo estilo. Si aquí me compro un vestido, lo más probable es que no lo lleve nadie", explica la propietaria de Grey Gardens.

En tiempos donde las grandes superficies comerciales están ganándole la batalla a las tiendas de toda la vida y al pequeño comercio, negocios como el de Virginia intentan mantener ese sello único donde estar a la moda con prendas de segunda mano y que viven una segunda juventud es posible.