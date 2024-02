La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) celebra este miércoles por la tarde una reunión con los colectivos y entidades interesadas en participar en la Cincomarzada, pero el punto de partida para la organización de esta jornada es distinta este año. "Vamos a ponernos a trabajar como si se fuera a celebrar, pero si no hay financiación complementaria por parte del ayuntamiento no se va a poder hacer", afirma el presidente de la FABZ, Manuel Arnal.

Y es que en el proyecto de presupuestos para este 2024 pactado entre PP y Vox se recortó en 30.000 euros la subvención que recibe la FABZ para poder funcionar. Finalmente, a través de una autoenmienda, se aumentará la partida en 20.000 euros, pero esos 10.000 euros de menos pueden suponer la pérdida de un puesto de trabajo para la Federación. "No podemos hacer lo mismo que el año pasado pero con menos dinero. Ya se lo hemos dicho al ayuntamiento pero no nos han dicho nada", lamenta Arnal.

Esos 20.000 euros de más que les dan con respecto al proyecto inicial de las cuentas salen de nuevos recortes a las ayudas a la cooperación al desarrollo.

"Estuvimos a las duras y ahora se nos sacude"

Y es que más allá de todos los voluntarios que participan en la organización de esta jornada, festiva a la par que reivindicativa, la celebración de la Cincomarzada requiere ahora de la realización de toda una serie de trámites administrativos previos que han complicado el proceso. "Lleva mucho trabajo y no podemos asumirlo si nos quitan fondos. O hay una partida complementaria o no se podrá hacer", lamenta Arnal.

En ayuntamiento colabora en la celebración de la Cincomarzada a través de Zaragoza Cultural, quien financia la contratación de los artistas y se encarga del montaje de los escenarios. Pero más allá de las aportaciones que hace el consistorio a la FABZ, que han disminuido, Arnal lamenta el trato recibido. "En la pandemia colaboramos en todo lo que se nos pidió. Estuvimos a las duras y ahora que tocan las maduras, se nos sacude", denucnia el presidente de la Federación.

No obstante, la situación no es nueva y este no es el primer recorte que sufre la FABZ desde que el PP llegó al Gobierno de la ciudad. Hace no tantos años, la plantilla de la Federación estaba conformada por ocho trabajadores que daban soporte técnico al secretariado que gestiona la entidad. Hoy quedan tres.

También se ha recortado las cuantías que recibía la FABZ y la Unión Vecinal para la organización de los cursos contra la brecha digital. Antaño había 100.000 euros a repartir entre las dos federacioines de asociaciones vecinales. Para este 2024 hay presupuestados 85.000 euros. "No es solo el dinero, es el desprecio. Nos están dejando temblando", lamenta Arnal.

Así, parece que este año la celebración de la Cincomarzada está en el aire a falta de conocer si el Ayuntamiento de Zaragoza acabará atendiendo las peticiones de la FABZ, que esta misma tarde se concentra a las puertas de la casa consistorial junto a los sindicatos y otras organizaciones sociales para pedir "unos presupuestos más sociales, igualitarios y participativos".