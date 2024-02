Zaragoza y Huesca revisarán sus edificios tras el incendio de Valencia

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha considerado "casi inexistente" la probabilidad de que en la ciudad se produzca un incendio de características similares al de Valencia. No obstante, se ha iniciado un proceso de análisis y diagnóstico de edificios con posibles revestimientos inflamables para alcanzar el "riesgo cero".

Chueca ha emplazado a tomar medidas para evitar que se produzcan accidentes como el de Valencia, aunque ha precisado que la historia que precede a Zaragoza en este sentido, citando los sucesos del Hotel Corona de Aragón, en 1979, y el de la discoteca Flying, en 1990, han "endurecido" las normas de seguridad en la capital aragonesa, ya que éstas no son de ámbito nacional, sino municipal.

La "exigencia" de la medidas de protección contra incendios de Zaragoza "ralentiza los trámites" en muchos casos, pero por otro lado "nos sentimos protegidos", ha comentado. La Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza, "como consecuencia" de incendios del pasado "nos hace ser más exigentes", con lo cual, la posibilidad de que haya un incendio de las características del de Valencia es "casi inexistente", ha asegurado la alcaldesa.

No obstante, ha informado de que se ha iniciado un proceso de análisis y diagnóstico "en profundidad" para identificar edificios con revestimientos de materiales inflamables. En función del resultado, ha continuado, "desde Urbanismo haremos un plan 'ad hoc' para intentar llegar al riesgo cero". "Sabemos que son muy pocos (edificios), pero queremos evitar cualquier edificio inflamable que pueda reaccionar de manera virulenta. No nos permitiríamos no hacer nada ante una situación así", ha aseverado.

Apoyo a la capital valenciana

"Zaragoza está conmovida por los acontecimientos ocurridos en Valencia", ha afirmado la alcaldesa, quien ha elogiado el "rapidísimo" trabajo realizado por la alcaldesa, María José Catalá, para ayudar a las familias afectadas. Chueca ha reivindicado el papel de los ayuntamientos, "la institución más cercana al ciudadano", cuya gestión requiere "rapidez" para apoyar a las víctimas de accidentes en caso de catástrofes como el incendio de Valencia.

Del mismo modo, ha defendido la labor que llevan a cabo los bomberos: "Este dramático accidente ha evidenciado su heroica labor y gracias a ello, a pesar de la virulencia del fuego en Valencia, se ha reducido el balance de víctimas. Han demostrado su valentía".

Natalia Chueca ha participado en el minuto de silencio propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las puertas del ayuntamiento, al que también se han sumado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes autonómicas, Marta Fernández; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; y el delegado del Gobierno en la comunidad, Fernando Beltrán, así como el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Alejandro Nolasco; la presidenta de la Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza, Clara Perales; consejeros autonómicos, los portavoces de los grupos municipales del PP, PSOE, VOX y ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza y concejales, junto a efectivos de bomberos.

Por su parte, la presidenta de la Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza, Clara Perales, ha reconocido que la noticia "es muy fuerte" y ha opinado que es "incomprensible". "Esperemos que todo salga a flote y que la gente encuentre paz y ayuda de todos", ha deseado Perales. Por último, ha agradecido el apoyo ofrecido por entidades, gobiernos, ayuntamientos, "también en Aragón".

Huesca revisará su protocolo de control de edificios y materiales

El Ayuntamiento de Huesca va a perfilar los protocolos de control de las edificaciones y materiales, para tratar de evitar sucesos como el de Valencia. Así, el área de Urbanismo del Consistorio oscense, el servicio de Bomberos y la Policía Local mantendrán una reunión para terminar de perfilar los controles de edificaciones y que, según la alcaldesa, Lorena Orduna, ha acelerado el incendio de Valencia.

"Se trata de terminar de perfilar protocolos que son interesantes y que, por desgracia, todo se acelera cuando ocurren estos sucesos", ha señalado la alcaldesa, quien ha añadido que "hay que avanzar, mirar hacia el futuro y controlar edificaciones, materiales y fachadas y coordinar bien los servicios de emergencia".

De ello ha hablado Orduna con motivo del minuto de silencio que ha secundado el Ayuntamiento de Huesca, a las puertas de la Casa Consistorial, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, en señal de luto por los fallecidos en el incendio de un edificio de Valencia, en el que han muerto 10 personas.

La alcaldesa ha trasladado todo el apoyo de la ciudad de Huesca. "Ha sido un trágico accidente y mostramos toda nuestra solidaridad y nuestra consternación, porque nadie entiende que cuestiones así puedan ocurrir en nuestras ciudades. Mandamos todo nuestro apoyo desde Huesca a la ciudad valenciana". La Diputación Provincial de Huesca (DPH) también se ha sumado a la convocatoria a las puertas de la institución provincial.

Teruel también guarda un minuto de silencio

El Ayuntamiento de Teruel ha guardado un minuto de silencio este lunes en su entrada principal, como muestra de solidaridad con los fallecidos, familiares, heridos y afectados del incendio ocurrido el pasado jueves en Valencia.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha subrayado la "cercanía física, sentimental y familiar que une a Teruel con Valencia". Asimismo, ha reconocido que la ciudad "está especialmente sensibilizada" con estos sucesos, tras el derrumbe de un edificio en el número 21 de la calle San Francisco, en junio de 2023. "Todos los vecinos perdieron su vivienda y las pertenencias de toda una vida", ha rememorado Buj, quien ha pedido "valorar" que en Teruel no hubo víctimas mortales. Además, Buj ha instado a los "particulares" y a las "comunidades de vecinos" a que consulten y revisen de qué están hechas sus fachadas, ya que, asegura, todas las licencias de construcción cumplen la ley.

El minuto de silencio ha sido secundado a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a él se ha sumado el presidente de la Diputación Provincial (DPT), Joaquín Juste, quien ha remarcado la buena sintonía y colaboración que siempre ha existido entre las provincias de Teruel y Valencia.