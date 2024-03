Estudiantes en el 8M: "Queremos sentirnos identificadas en los libros de texto"

Cientos de jóvenes zaragozanas han comenzado su protesta feminista a las 12.00 horas desde plaza San Francisco, donde han marchado hacia la plaza del Pilar por el centro de la capital aragonesa, para luchar por "la igualdad de derechos, el fin del patriarcado y una mayor representación femenina en los libros de texto", según ha reclamado una de las manifestantes del colectivo Paraguas Feminista.

La ciudad se ha llenado este viernes, ocho de marzo, de voces reivindicativas que no han reblado a pesar de la lluvia que ha acompañado a las jóvenes estudiantes durante su camino. "Si no estudiamos a mujeres, si no tenemos ejemplos, no podemos pensar que nosotras también podemos", han asegurado algunas de las jóvenes presentes.

Con las caras pintadas de morado, al igual que sus camisetas y sus paraguas, Candela, Valeria, Lucía y Teresa han marchado unidas desde la plaza San Francisco. "Venimos a reclamar los derechos de la mujer en Zaragoza, Aragón, España y en el resto de países donde todavía queda mucho por conseguir", ha explicado Candela. Tanto ella, como sus amigas, son estudiantes de Bachillerato y aseguran que "aunque ahora ya empezamos a dar en clase a más mujeres, en comparación con el número de hombres, son muy pocas".

Entre la marea de cientos de carteles, que dejaban claro que "el feminismo será antiimperialista, o no será" y que las presentes son "las nietas de las brujas que no pudisteis quemar", se dejaban ver medio centenar de banderas palestinas. "Esta manifestación también reclama los derechos de las mujeres y el fin del genocidio en Gaza", ha declarado Irene Magallón, militante del 8M estudiantil y del colectivo Paraguas Feminista. Ha explicado que, a pesar de que la protesta de esta mañana ha sido en un plano más estudiantil, "el feminismo es una lucha inter seccional y está todo conectado, estamos unidas contra varios frentes".

Otras de las grandes demandas durante la mañana han sido la necesidad de conseguir una enseñanza pública "para todas y donde quepamos todas", una educación afectivo-sexual diversa que recoja al colectivo LGTBI y que esté "centrada en cuestiones tan importantes como son el placer y el consentimiento", ha señalado Magallón.