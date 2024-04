Eneko Fernández: "Mi intención es tener una vinculación con Zaragoza y poder aportar algo en su gastronomía"

Tras el gran éxito de la IV edición de The Champions Burger, los organizadores de este evento no han dudado ni un segundo en retornar a Zaragoza. Sea por el motivo que sea, la relación idílica entre las hamburguesas y la capital aragonesa continua un año más. Las mejores 'burgers' del panorama nacional continuarán a orillas del Ebro el duelo que comenzó hace un mes en Murcia y que ya ha pasado por Córdoba y Alicante.

Algunos afortunados degustaron ayer algunas de las propuestas de un evento que hoy ha recibido la visita de una persona muy especial para Zaragoza. Eneko Fernández, ganador de la última edición de 'Masterchef', ha visitado su ciudad natal para presentar de manera exclusiva la “Guinness Burger”, una hamburguesa que lleva su propio sello y donde la cerveza Guinness es la protagonista.

El que fuera jugador de fútbol profesional ha cocinado esta propuesta en directo ante los invitados con un ingrediente inédito: la malta tostada de una Guinness, que incorporará de manera única al resto de ingredientes para realzar la jugosidad de la carne y darla el sabor tan característico de esta cerveza. Compuesta por un pan brioche, la carne madurada del interior está acompañada de dos lonchas de queso, otras tantas de bacón, cebolla caramelizada y una salsa barbacoa muy reducida.

Una combinación de sabores que tiene detrás un largo proceso de creación. "He disfrutado de cada momento y cada paso. Cuando me puse a desarrollar la receta, no dude ni un momento en introducir la Guinness dentro de la salsa. Una vez hecho el testeo y ver que se integraba tan bien, decidí incorporarla en la cebolla caramelizada", explica Eneko.

Para él, lo más importante en una propuesta de este tipo y con una salsa tan contundente es que "chorree" y así poder "comer con las manos y disfrutarlo como un niño pequeño".

Aunque esta hamburguesa no participa en el concurso, sí que puede ser elegida como una de las mejores de Europa. "He tenido la oportunidad de degustar alguna de las propuestas y son todas muy buenas. Estoy muy orgulloso de que la cerveza se haya integrado tan bien con el resto de productos", indica.

Aparte de Zaragoza, el último ganador de MasterChef también acudirá a otras ciudades donde también se celebra The Champions Burger.

Así es la “Guinness Burger”, la innovadora hamburguesa gourmet del zaragozano Eneko Fernández / Miguel Ángel Gracia

Proyectos futuros y una unión con su tierra

Eneko se ha mostrado feliz de poder volver a Zaragoza para hacer lo que más le gusta, cocinar. Lo que antes era un divertimento, ahora se ha convertido en una pasión y forma de vida. "Cada vez que vengo con la familia intentamos pasar mucho más tiempo en la ciudad. Venir a un evento como este con las vistas que tenemos entre la Basílica del Pilar y el río Ebro es todo un privilegio".

Desde su salida de la cocina más famosa de la parrilla televisiva en España, su vida ha dado un giro exponencial. Hace una semana terminó su máster en Basque Culinary Center de San Sebastián y su cabeza no para de pensar proyectos donde la gastronomía y la cocina son el ingrediente estrella. "Estoy arrancando con algún proyecto gastronómico que pronto podré contar y saldrá a la luz. También tengo alguna cosilla en Zaragoza que espero contar pronto y poder compartir con todos. No puedo dar ningún avance", comenta el zaragozano.

Una unión con su tierra que se encuentra en un momento muy dulce: “Mi intención es tener una vinculación con la capital aragonesa y poder aportar algo gastronómico dentro de la ciudad. Todo lo que ha pasado quiero compartirlo con todos mis paisanos”. Tanto la gastronomía de Zaragoza como la de Aragón se encuentran en un gran momento y el reciente ganador de ‘Masterchef’ se siente “responsable de poner voz a nuestros productos y llevarlos fuera para darlos a conocer”.

Es difícil encontrar a alguna persona que se haya ido de nuestro territorio sin degustar un buen plato de migas, una paletilla de ternasco o un trozo de longaniza entre el pan. “Tenemos que sentirnos orgullosos y poner en valor el producto que tenemos en Zaragoza y Aragón. La gente de fuera cuando viene aquí se queda sorprendida porque apenas conocen nuestra cocina”, explica Fernández con rasmia.