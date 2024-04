Multitudinaria despedida del padre Javier, el cura rockero, en San Gregorio: "Todavía no me lo creo"

"Todavía no me lo creo. Estamos en shok. Muy mal". Los vecinos del barrio rural de San Gregorio, en Zaragoza, han despedido este domingo a su sacerdote, Javier Sánchez, quien falleció el pasado miércoles como consecuencia de las quemaduras que sufrió al prenderse su hábito con una vela. El encargado de oficiar la misa en una abarrotada parroquia ha sido el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano: "Gracias por estar a todos en estos momentos tan difíciles", pronunció.

El padre Javier era muy querido en San Gregorio. "No era como otros. Llegaba a la gente. No era solo nuestro cura. Era nuestro amigo", lamentaba una mujer, visiblemente afectada, antes de entrar en la parroquia de San Gregorio Ostiense, santo que da nombre a este barrio rural. Muestra del cariño que se le profesaba son los carteles que todavía aún decoran el corcho de la entrada del templo: "Javier te quiero", reza un dibujo hecho por un niño.

En imágenes | Multitudinaria despedida del padre Javier, el cura rockero, en San Gregorio / Laura Trives

Javier Sánchez era un religioso atípico. Se le conocía más allá de su parroquia por su gusto por la música y el rock. Llegó a publicar algunos álbumes como 'A tu aire'. Su guitarra ha presidido este domingo el altar de la misa que se ha celebrado en su recuerdo, en la que la emoción ha estado muy presente.En la puerta de la iglesia un cartel seguía recordando su última convocatoria de firma y presentación de su disco, que vendía para ayudar a un proyecto solidario.

"Es increible pensar que no lo volveremos a ver", ha dicho el arzobispo al inicio de la ceremonia, en la que los rostros de los presentes se han inundado de lágrimas. "Era muy bueno. Era nuestro referente. No nos podemos creer lo que ha pasado", comentaba un vecino, José, antes de la misa. "De verdad, no puedo hablar", decía otra mujer cuando era preguntada por el padre Javier.

"Eres y serás siempre nuestro padre espiritual. Tu huella es imborrable", han mencionado durante el oficio, al que han asistido decenas y decenas de familias que han querido darle su último adiós a Javier. En la ceremonia, como no podía ser menos, no ha faltado la música. "La incredulidad está tocando nuestro corazón", se ha escuchado.

Al final de la emotiva misa, los presentes no han querido perder la oportunidad de rendirle un homenaje más a su sacerdote, Javier. Fuera del templo, han soltado globos mientras los vecinos de San Gregorio se secaban los ojos. "Era el mejor", aseguraba otra feligresa.