La calle Manifestación pasa del bombo y el tambor a la piqueta

Hace poco más de dos semanas, los bombos de la Semana Santa retumbaban en las paredes de la calle Manifestación, la principal arteria, por cierto, de esta festividad en Zaragoza. Ahora, y una vez han acabado las fechas de procesiones, será otra música, la de la piqueta, la que suene en el Casco Histórico. Llegará con la remodelación de esta calle histórica, parte del antiguo decumano romano de la ciudad. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 781.418,38 euros (IVA incluido) y servirán para pacificar la vía, renovar el firme, ampliar aceras y colocar arbolado. Serán, previsiblemente, seis meses de reforma, con la vista puesta en que esté lista para las fiestas del Pilar. Por el momento, los vecinos ven con buenos ojos esta intervención, «una buena inversión», dicen algunos, expectantes del resultado final.

Elisa Neagoe, del supermercado Alcampo ubicado al principio de la calle, ve la renovación «muy bien», pues «atraerá a muchos turistas y, además, hace falta». Una necesidad vinculada a que la vía «ya se ve deteriorada», con el contraste, además, que causan otras calles cercanas, como Alfonso, Espoz y Mina y Santa Isabel, en mejor estado. «Creo que sí, que hace falta. Será una buena inversión», insiste.

Sobre cómo pueden afectar los trabajos en el negocio, vaticina que «a lo mejor» lo notan los primeros meses. «Vamos a tener toda la maquinaria delante, ya no se nos va a ver desde la calle Alfonso y los turistas no sabrán que estamos aquí», explica. También piensa en las afecciones relacionadas con los transportistas y la carga y descarga del género del supermercado. En ese sentido, relata que han solicitado para los meses que duren los trabajos una zona distinta, pues con la maquinaria aparcada «no se podrá». De hecho, la renovación de la vía contempla la creación de siete plazas de carga y descarga regulada. Todo, en una calle muy concurrida por transportistas en la actualidad. «Va a haber menos sitios para aparcar», se lamenta Santiago, un repartidor, mientras trabaja. «Habrá que buscar en las calles de los alrededores, arriesgándote a que te pongan una multa y te denuncien, porque hay sitios que no se puede», apostilla.

El tráfico, pero como peatón, es también un asunto que aborda Eduardo, un vecino de la calle. Desde su punto de vista, con la pacificación de la vía sería necesario colocar también pivotes para que los vehículos no invadan la acera. «Parece que hacen algo por el ciudadano pero, en definitiva, el que se beneficia es el coche», afirma sobre la cota cero. De esta manera, observa con buenos ojos la reforma, siempre «que haya un interés por mejorar las cosas» y «teniendo en cuenta al ciudadano, el carácter histórico de la calle y el tráfico, que es un enemigo, pero también necesario porque es una calle importante».

David, que regenta la Retrotienda, de artículos de colección, observa cómo «están fatal las aceras» , por lo que considera que la reforma es necesaria. También ve con buenos ojos, para el peatón, la llegada de la cota cero, aunque matiza que para los ciclistas, como él, también tiene sus cosas negativas. «La gente salta directamente a la calzada sin mirar por dónde va y la verdad es que es un poco problemático; todo tiene sus pros y sus contras, pero, en general, creo que es más positivo que negativo», concluye.

«Mucho tiempo»

Y, sobre el periodo en el que la calle estará en obras, afirma: «Seis meses es mucho tiempo, para los negocios pequeños la verdad es que es una punzada bastante importante, pero bueno, vamos a ver cómo sobrevivimos».

Cerca, en el hotel San Valero, Marta coincide al afirmar que merece la pena la reforma, pues la adecuará a un aspecto más acorde a las calles del centro. Un punto de vista similar al de Eduardo Guinea, director del hotel Catalonia, ubicado ya en la confluencia con la plaza del Justicia, quien observa como algo «bueno» que se intervenga. Enfrente, en el bar El Picadillo, Jorge Marset, aunque también cree que hace falta la renovación, se lamenta: «Lo bueno hubiese sido que cuando terminaron Espoz y Mina -en 2018- hubiesen continuado con Manifestación y luego, Predicadores, y no haber dejado esta calle al final».

