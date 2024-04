Polémica por la respuesta en verso de una concejala del PP de Zaragoza

No ha sentado bien a la bancada de la izquierda la respuesta rimada de la edila del PP Pilar Cortés a una moción que ZeC ha presentado este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para apoyar a 15 científicos imputados por denunciar la inacción climática.

"¿A quién se le ocurre llevar a cabo un acto por el que puede ser imputado, sin una amnistía antes haber negociado?" es uno de los versos que ha usado Cortés y que han despertado las críticas del PSOE y ZeC. "No sé si se trataba de demostrar su aspiración al premio Cervantes del año que viene o era un poquito de mofa a la cuestión que estamos tratando, que es bastante importante", ha espetado el concejal socialista Alfonso Gómez Gámez. Su homólogo de ZeC Suso Domínguez ha pedido disculpas a los científicos "por la falta de respeto", ha dicho sobre Cortés que "el que no tiene qué hacer, con el culo mata moscas" y ha acusado a la concejala de tener tiempo "para dedicarse a hacer ripios". Por el contrario, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha señalado que la respuesta "no tiene ninguna mofa, lo que tiene es realmente un ingenio espectacular" y ha solicitado a Domínguez que retirara sus palabras, a lo que el edil de ZeC se ha negado.