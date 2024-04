Vox regatea y tumba la petición del PSOE para entrar en el consejo de la Nueva Romareda

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza no estarán presentes en el consejo de administración de la sociedad Nueva Romareda SL, tal y como pedía el PSOE en una moción que se ha debatido en el pleno de este jueves. Los socialistas querían, "por una cuestión de transparencia", que "al menos uno de los tres" grupos que no están dentro del Gobierno municipal pudiera asistir a esas reuniones para poder contar con información de primera mano. Pero Vox, que en un principio se mostró a favor de esta iniciativa, ha sumado sus votos negativos a los del PP para impedir que saliera adelante la propuesta.

En declaraciones a este diario, el portavoz de Vox, Julio Calvo, admitió que veía con buenos ojos la posibilidad de que al menos uno de los partidos de la oposición entrase a formar parte, aunque fuera como observador, de los consejos de administración de la sociedad encargada de construir la nueva Romareda, constituida por el ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. "Siempre hemos abogado por la transparencia", afirmó Calvo entonces.

Sin embargo, este jueves no ha sido Calvo el encargado de defender la postura de Vox sobre esta cuestión, sino el concejal Armando Martínez, quien ha tirado de argumentario jurídico. Según explicó el edil de la ultraderecha, la petición del PSOE - que ZeC amplió para que no fuese un grupo sino los tres los que entrasen en el consejo de administración- debería aprobarse por unanimidad por los tres socios de Nueva Romareda SL, por lo que el pleno no tiene potestad para aprobar tal cuestión.

Asimismo, Martínez afirmó rebajó el grado de "incomodidad" que Calvo dijo sentir sobre la operación Romareda y se limitó a pedir al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que explique la hoja de ruta de la construcción del nuevo estadio y todas las novedades antes que a los medios de comunicación. "Que no nos volvamos a enterar de algo por la prensa", ha dicho el concejal de Vox. "Si ocurre, exigiremos responsabilidades", añadió.

Otros ejemplos

Desde el PSOE, Lola Ranera, defendió que la oposición ya está presente en otras sociedades mercantiles en las que participa el ayuntamiento, como Mercazaragoza, Zaragoza Alta Velocidad y Los Tranvías. "La ciudad necesita un nuevo campo de fútbol, eso ya nadie lo pone en duda. Pero a todos nos surgen dudas y por eso solicitamos entrar, en aras de la transparencia, en la sociedad, para poder ejercer así nuestra labor de control al Gobierno", explicó.

Ranera ha llegado a desvelar que ofreció a Vox que fueran ellos, la ultraderecha, quienes tomaran asiento en el consejo de administración en caso de que solo se permitiera entrar a un partido de la oposición en las reuniones. Con ello buscaba convencer a Vox de votar a favor de la moción y demostrar que no era un interés particular del PSOE. Pero parece que la oferta no cuajó.

Por su parte, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, manifestó que lo oportuno sería que tanto ellos como el PSOE y Vox estuvieran presentes en las reuniones del consejo de administración. "Nos iba a costar cero y ya van por 180 millones y subiendo. Tienen a técnicos del ayuntamiento y del Gobierno de Aragón trabajando en informes para la sociedad Nueva Romareda mientras no trabajan en la elaboración de los pliegos del bus. En esta operación (la de la construcción del estadio), somos nosotras (las administraciones) las que estamos asumiendo el riesgo mientras la parte privada se queda con los beneficios", lamentó. "Ustedes nos cuentan siempre la mitad, por eso queremos que los tres grupos entremos en el consejo de administración. Pero veremos si esta también se la acaban tragando los concejales de Vox", ha afirmado en una frase que sería premonitoria.

Por su parte, desde el Gobierno municipal del PP, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, defendió la "transparencia" de todo el proceso y recordó que el pleno ya aprobó una moción en el sentido de que la alcaldesa informaría a los grupos de la oposición, a través de una junta de portavoces, de todas las novedades que fueran produciéndose con respecto al proyecto de la nueva Romareda. "Yo mismo he asistido a varias de esas reuniones", afirmó Serrano.